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許正宇：深化中港互聯互通　體現香港「一幣兩面」發展本質

股市 17:03 2020/11/29

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財經事務及庫務局局長許正宇表示，施政報告有關深化中港金融互聯互通的措施，再一次體現了香港「一幣兩面」的發展本質。

財經事務及庫務局局長許正宇在網誌表示，新一份施政報告有關深化中港金融互聯互通的措施，再一次體現了香港「一幣兩面」的發展本質。一方面北向交易即將納入內地科創板股票，為國際機構投資者參與這個試點「註冊制」改革的市場提供了全新的渠道。另一方面，南向交易納入在港上市未有盈利的生物科技公司將加強其股票流動性，最終令香港的生物科技投融資生態圈更受國際投資者歡迎。

他認為，融入國家發展大局不但不會令香港失去既有優勢，反而提升香港的競爭力，為更受國際資金青睞的「聯通」之地。

他指出，施政報告提出港府將進一步促進私募基金發展，為分發的附帶權益提供稅務寬免。聯同當局早前通過的《有限合夥基金條例草案》及往後考慮推出吸引更多海外基金落戶香港的「三步曲」，有信心香港會成為廣受國際私募基金歡迎的註冊及營運基地。可以預計，以大灣區為目標市場的企業，特別是那些創科明日之星，將會是這些國際私募基金很感興趣的投資項目。

另外，許正宇稱，內地作為全球新經濟發展的龍頭當然有望為香港的REITs市場帶來更多新的投資資產。與此同時，香港亦會繼續放眼海外，在國際市場例如東盟工業園區等尋求發展REITs資產的新機會。

至於港府將推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業。許正宇表示，要保持香港作為「滙才」之地的優勢，這個計劃提供一個走出「舒適區」的機會，讓青年人在累積工作經驗的同時，一探大灣區先進的創科生態圈及快速發展的前景。

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編輯：陳華

經濟 基金 REITS 生物科技 許正宇 金融 財經事務及庫務局 私募基金 互聯互通 施政報告

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