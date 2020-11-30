【中小學停課】教育局：小六學生可回校進行呈分試　中六生可回校上半日課

▲ 教育局指，12月2日開始全港中小學停面授，但中六生可回校上半日校。

本港第四波疫情大反彈，繼上呼吸道感染爆發後，新冠疫情在校園蔓延，今個月多間學校發現師生或學生家長確診。政府周日傍晚宣布，全港所有幼稚園及中小學周三（12月2日）起，暫停面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）則暫停所有級別的面授課堂兩星期至12月15日止。

許樹昌指停課恰當，建議堂食時間提早結束，詳見【下一頁】

不過，教育局表示，理解業界和家長十分關心疫情下，有關小學呈分試及中六學生快將面對公開考試等安排，學校可按校本需要考慮安排小六學生回校進行呈分試，以及中六或須於本學年參與海外公開考試的班級回校上課以準備公開考試或進行校內考試，考試或面授課堂須以半日制形式進行，回校出席面授課堂或進行考試的學生的總人數，以學校最高限額的六分一的學生為限。

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教聯會日前促請教育局必須以師生健康為首要考慮，盡快宣布學校暫停面授課堂，以防止校園大規模爆發疫情。立法會教育界議員、教協副會長葉建源亦表示，近期第四波疫情來勢洶洶，確診個案數目連日居高不下，促請政府宣佈中小學停課。

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編輯：陳華