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【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至1月10日　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行

Hot Talk 18:20 2020/12/21

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全港學校延長暫停面授課堂至明年1月10日

本港第四波疫情持續高企，港府再宣布全港學校延長暫停面授課堂，教育局今日（21日）宣布所有幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）在聖誕假期結束後，繼續暫停面授課堂及校內活動，直至2021年1月10日。在中小學暫停面授課灶期間，提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）亦繼續暫停所有級別的面授課堂及校內活動。

政府月初宣布，全港所有幼稚園及中小學12月2日起，暫停面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。

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不過，教育局表示，在暫停面授課堂及校內活動期間，學校須繼續運用不同的教學模式，讓學生在家中學習。有如聖誕假期前的安排，學校可按校本需要考慮安排小六學生回校進行呈分試，以及中六或須於本學年參與海外公開考試的班級回校上課以準備公開考試或進行校內考試。考試或面授課堂須以半日制形式進行，回校出席面授課堂及進行考試的學生的總人數以學校最高限額的六分一的學生為限。

政府最新社區防疫安排【按圖放大】

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港府表示，學校原定聖誕假期後，學校須如常保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校。學校亦須安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢，照顧已回校的學生，並確保做足防疫措施，校園環境清潔衞生。我們將發信通知學校相關細節安排，以讓學校盡早作好準備。

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編輯：陳華

疫情 小學 教協 立法會 教育局 學校 新冠肺炎疫情

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