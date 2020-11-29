【中小學停課】政府：周三起全港中小學停面授　直至聖誕假開始

▲ 教育局宣布，周三開始全港中小學停面授。

本港第四波新冠肺炎疫情大反彈，繼上呼吸道感染爆發後，新冠疫情在校園蔓延，今個月多間學校發現師生或學生家長確診。兩大教育界團體教聯會及教協促請全港停課，政府傍晚正式宣布，全港所有幼稚園及中小學周三（12月2日）起，暫停面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。

較早前有消息指，教育局將宣布全港所有學校，將於周三（12月2日）起開始全面停止面授，料會因教育界建議提前預告，以便學校妥善安排停課事宜及相關細節。

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教聯會今日促請教育局必須以師生健康為首要考慮，盡快宣布學校暫停面授課堂，以防止校園大規模爆發疫情。立法會教育界議員、教協副會長葉建源亦表示，近期第四波疫情來勢洶洶，確診個案數目連日居高不下，促請政府宣佈中小學停課。

隨跳舞感染群組逐步擴大，近期確診個案不斷上升，單日確診數字居高不下，過去一星期單日確診個案介乎68至92宗，有消息指今日單日新增114宗個案，情況令人擔憂。

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編輯：陳華