  • 21°C
香港時間 : 20201129日 (日) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小學停課】政府：周三起全港中小學停面授　直至聖誕假開始

股市 17:28 2020/11/29

分享：

教育局宣布，周三開始全港中小學停面授。

本港第四波新冠肺炎疫情大反彈，繼上呼吸道感染爆發後，新冠疫情在校園蔓延，今個月多間學校發現師生或學生家長確診。兩大教育界團體教聯會及教協促請全港停課，政府傍晚正式宣布，全港所有幼稚園及中小學周三（12月2日）起，暫停面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。

較早前有消息指，教育局將宣布全港所有學校，將於周三（12月2日）起開始全面停止面授，料會因教育界建議提前預告，以便學校妥善安排停課事宜及相關細節。

政府最新社區防疫安排【按圖放大】

    點擊圖片放大
    +7
    +6

教聯會今日促請教育局必須以師生健康為首要考慮，盡快宣布學校暫停面授課堂，以防止校園大規模爆發疫情。立法會教育界議員、教協副會長葉建源亦表示，近期第四波疫情來勢洶洶，確診個案數目連日居高不下，促請政府宣佈中小學停課。

隨跳舞感染群組逐步擴大，近期確診個案不斷上升，單日確診數字居高不下，過去一星期單日確診個案介乎68至92宗，有消息指今日單日新增114宗個案，情況令人擔憂。

相關文章：

【第四波疫情】消息：今日新增約84宗確診個案　超過一半來自歌舞群組

【香港疫情】中環置地廣場多棟商廈有確診者到訪　涉公爵大廈約克大廈告羅士打大廈

【疫情焦點】全球新增逾33萬宗確診　美國新增9萬

編輯：陳華

疫情 小學 教協 立法會 教育局 學校 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新股IPO】和鉑醫藥2142周一招股　一手入場費13050元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮本周招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】京東健康6618次日招股火熱　孖展達1099億、超購80倍　國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】京東健康6618次日招股火熱　孖展達1099億、超購80倍　國際配售提早截飛（不斷更新）
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特周二招股　集資額增至46.8億元、估值高達560億
【新股IPO】Pop Mart泡泡瑪特周二招股　集資額增至46.8億元、估值高達560億
【Starlight Dance Club】一文看清上流社會中招　跳舞群組變「超級傳播鏈」　邱達昌、謝玲玲、吳汪靜宜（附大廈名單）
【Starlight Dance Club】一文看清上流社會中招　跳舞群組變「超級傳播鏈」　邱達昌、謝玲玲、吳汪靜宜（附大廈名單）
【銀色債券】銀債周二開賣　專家教5招免失穩賺良機
【銀色債券】銀債周二開賣　專家教5招免失穩賺良機
【新股IPO】京東健康6618本周二截止招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618本周二截止招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）