  • 21°C
香港時間 : 20201129日 (日) 21:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2成幼稚園學童未接種流感疫苗 醫教界促政府統籌採購

環球政經 19:38 2020/11/29

分享：

近來確診數字再度急升，加上現時正值冬季流感高峰期，所以為學童接種疫苗尤其重要。但近日有調查發現，有2成有參與2020至2021年季節性流感疫苗學校外展計劃的學校未能為學童接種疫苗。醫教界聯合建議籌組流感疫苗分配機制關注組，優先為幼童接種噴鼻式疫苗。

【美國大選】選舉舞弊指控遭賓州法院駁回　特朗普陣營擬上訴至最高法院 詳情請看[下一頁]

香港幼兒教育人員協會本月訪問約161名幼稚園教職員，有7成受訪者的學校有參與季節性流感疫苗計劃，但當中仍有逾2成學童由於停課、醫生未能購入疫苗等原因，而未接種疫苗。另外，有8成半受訪者認為，衞生署只為小學統籌疫苗供應的做法不當，有逾半受訪者認為衞生署忽略屬於流感高危群組的幼稚園學生。

醫護界及幼教界聯合籌組工作小組建議，政府應設立流感疫苗針分配機制，全面統籌學童流感疫苗分配，並建立高透明度資訊發放系統。

港大醫學院傳染病科教授孔繁毅引述國際研究，若同時感染新冠肺炎及流感，新冠病毒傳播率會增強2至2.5倍，而肺部損傷和炎症感染或會更嚴重，需更長時間痊癒。他又指，接種流感疫苗能有效降低雙重夾擊風險。他引述意大利一項分析研究推算，流感疫苗接種率越高，新冠肺炎的死亡個案越少。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

新加坡懷孕女子染上新冠肺炎 兒子出生後驗出抗體

下一篇文章

全港26所學校有師生家長確診 教育局宣布周三起停課
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?
【買樓理財】置業6年　靠「樓換樓」致富　細屋搬大屋　兼享靚海景
【買樓理財】置業6年　靠「樓換樓」致富　細屋搬大屋　兼享靚海景
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【大行點睇】瑞銀看好恒指明年底升抵28500點 薦四大投資主題共19隻港股
【筍盤推介】 港鐵站上蓋屋苑3房超筍盤 高層單位間隔四正減價100萬
【筍盤推介】 港鐵站上蓋屋苑3房超筍盤 高層單位間隔四正減價100萬
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%