2成幼稚園學童未接種流感疫苗 醫教界促政府統籌採購

近來確診數字再度急升，加上現時正值冬季流感高峰期，所以為學童接種疫苗尤其重要。但近日有調查發現，有2成有參與2020至2021年季節性流感疫苗學校外展計劃的學校未能為學童接種疫苗。醫教界聯合建議籌組流感疫苗分配機制關注組，優先為幼童接種噴鼻式疫苗。

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香港幼兒教育人員協會本月訪問約161名幼稚園教職員，有7成受訪者的學校有參與季節性流感疫苗計劃，但當中仍有逾2成學童由於停課、醫生未能購入疫苗等原因，而未接種疫苗。另外，有8成半受訪者認為，衞生署只為小學統籌疫苗供應的做法不當，有逾半受訪者認為衞生署忽略屬於流感高危群組的幼稚園學生。

醫護界及幼教界聯合籌組工作小組建議，政府應設立流感疫苗針分配機制，全面統籌學童流感疫苗分配，並建立高透明度資訊發放系統。

港大醫學院傳染病科教授孔繁毅引述國際研究，若同時感染新冠肺炎及流感，新冠病毒傳播率會增強2至2.5倍，而肺部損傷和炎症感染或會更嚴重，需更長時間痊癒。他又指，接種流感疫苗能有效降低雙重夾擊風險。他引述意大利一項分析研究推算，流感疫苗接種率越高，新冠肺炎的死亡個案越少。

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