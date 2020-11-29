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Zappos創辦人謝家華遇火災離世 終年46歲

環球政經 19:28 2020/11/29

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美國電商Zappos的前行政總裁謝家華（Tony Hsieh）上周在探望家人時遇上火災，獲救後傷重不治，年僅46歲。謝家華今年8月才宣布辭去Zappos 行政總裁一職，享受退休生活。

謝家華創立的公司Downtown Partnership發訃聞，確認謝家華於家人陪伴下離世。外媒報導指，謝家華在康湼狄格州的房屋於11月18日起火，謝家華一度被困火場，被燒傷及吸入濃煙。其後由消防員救出送院，但延至周五不治，當時有家人陪伴在旁。

謝家華於美國出生，父母是台灣移民。在哈佛大學電腦科學系畢業後，曾於甲骨文任職半年，後於1996年離開公司創立廣告網絡公司，兩年後將公司以2.65億美元售予微軟。他其後跟大學同學林君叡合創投資公司，並決定投資鞋類網購公司ShoeSite.com，1999年入股並易名為Zappos，更親任聯席行政總裁。Zappos在2009年獲亞馬遜以12億美元收購，他留任行政總裁至今年8月。

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撰文 : 趙家盈

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