全港26所學校有師生家長確診 教育局宣布周三起停課

本港爆發第四波疫情，今日新增個案高達115宗，而且本月有至少26間學校有師生或家長確診。有鑑於疫情反覆，教聯會及教協都促請政府暫停面授課堂。其後，教育局宣布周三起暫停全港幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）的面授課堂及校內活動，改為網上授課，直至學校的聖誕假期開始。而提供非正規課程的私立學校則要暫停面授課堂兩星期。

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香港教育工作者聯會今日發文指，近來社區出現大量源頭不明個案，更涉及師生或其親友，情況嚴峻。所以促請教育局要以師生健康為首要考慮，盡快宣布全港學校暫停面授課堂，防止疫情於校園內大規模爆發。

另外，教聯會指，因部分小學正安排小六生的呈分試，中學則為中五及中六生進行考試，為免影響進度，教聯會呼籲當局容許學校在做好防疫措施的情況下，彈性安排相關考試。該會又建議政府應加強防疫措施，包括盡快推出大規模社區檢測，以及早截斷傳播鏈等，使社會可早日回復正常，教學工作早日恢復常態。

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教育局發言人指，已與業界商討有關安排，並理解學校要在暫課前將學生在家學習、小六呈分試等事宜安排好。教育局指明日將發信通知學校相關細節安排，讓學校作好準備。

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