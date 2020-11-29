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【京東健康IPO】京東健康6618你抽咗未？認購前的五大不可不知

股樓投資 18:46 2020/11/29

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京東健康（新上市編號：06618）為本輪新股的焦點，尤以其集資最多35億美元，將成為亞洲最大醫療健康IPO。該股自上周四（26日）招股以來，孖展認購反應熱烈。京東健康還有兩日就截飛（12月1日），大家是否都已經入認購了？如果還心大心細的，不妨先從下文了解一下再決定。

1. 全球最年輕獨角獸

京東健康是由京東集團繼分拆京東數科和京東物流之後，打造出來的第三隻獨角獸，也是全球最年輕的獨角獸；致力於打造以醫藥及健康產品供應為核心，醫療服務，數碼驅動的用戶全生命周期全場景的健康管理平台。

根據行業報所指，按2019年收入計算，京東健康的零售藥房為內地最大的在綫零售藥房，通過自營的京東大藥房、在綫平台和全渠道布局三種模式運營，為用戶提供「人在貨在，隨時隨地」的一站式體驗。

2. 幾輪融資推升估值

京東健康從2014年2月開始獨立運營，2017年12月推出在綫問診服務，2018年正式注冊成立公司。並於2019年11月獲得超過10億美元的A輪融資，隨後在2020年8月再獲高瓴資本B輪投資，投資額約8.3億美元，投後估值達300億美元，為京東集團總市值的四分之一。

3. 上市後京東集團持股不少於50%

由京東（09618）分拆出來的京東健康為互聯網及醫療健康產業，業務主要為醫藥和健康產品銷售及市場、廣告及其他服務。據招股書介紹，截至今年上半年，以非國際財務報告準則指標計算，京東健康經調整盈利按年增46%至3.7億元人民幣；收入按年增76%至87.8億元人民幣。分拆完成後，京東將間接持有京東健康不少於50%的股權。

4. 三大綫上平台表現最佳

隨京東健康上市，連同阿里健康（00241）及平安好醫生（01833），將形成綫上醫療板塊三巨頭。以活躍用戶來看，京東健康、阿里健康、平安好醫生活用戶數分別為72.5百萬、190百萬、67.3百萬。

雖然京東健康的活躍數遠低於阿里健康，但京東健康的零售藥房業務收入在可比公司裏最高，為94.35億元人民幣，高於阿里健康的76.57億元人民幣，更高於平安好醫生的29.02億元人民幣。
另一方面，京東健康是唯一一家盈利公司。在2017至2019年錄得淨利潤分別為2.09億、2.48億和3.44億元人民幣。

5. 基石投資者星光熠熠

京東健康上市引入多名基石投資者，合計認購約13.5億美元（105.3億港元）股份，包括新加坡政府投資公司GIC（認購3.5億美元）、老虎環球基金（認購3億美元）、貝萊德（認購2.5億美元）、China Structural Reform Fund（認購約1.99億美元）、高瓴資本（認購約1.34億至1.51億美元），及清池資本（Lake Bleu Capital）（認購1億美元）；均設6個月禁售期。

 

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記者：張以正

 

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