【英國疫情】英格蘭嚴格防疫 蘇格蘭學生回家前大規模檢測

英國疫情持續，隨着學年結束及聖誕將至，蘇格蘭學生在回家前參與大規模的的病毒檢測；英格蘭大部分地區仍然要實施嚴格限制。英媒引述首相約翰遜致保守黨議員的信件，指新的3級警示系統有效至明年2月3日，每兩個星期檢討一次。

英國上周六（28日）新增近1.6萬人確診新冠肺炎，累計160.5萬宗確診；新增479人死亡，累計5.8萬人病逝。內閣辦公室大臣高文浩稱，英格蘭大部分地區仍需實施嚴格限制，穩定冬季的感染水平 ，免得醫院不堪負荷。

擁有數百年歷史、位於蘇格蘭東北部海岸的聖安德魯大學（University of St Andrews），改建為檢測中心，讓蘇格蘭學生在回家前接受病毒檢測。英國政府提供100萬個檢驗套組予蘇格蘭，檢測中心每日可為1500名學生作檢測。

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英國的全國封鎖措施下月2日屆滿，英國政府據報有新安排，並致函予保守黨議員。英格蘭地區的4周封城令屆滿後，將推出3級警示系統，料維持至明年2月，繼續限制商業活動、民眾的日常社交。

《天空新聞》報道，超過60名保守黨議員對新的警示措施表示不滿，或表明不太可能支持實施這些措施。在倫敦，不少民眾也反對這個新安排，數百人在市中心示威抗議。警方拘捕至少155人，涉嫌襲警、藏毒及違反防疫限制。

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責任編輯：鄧燕君