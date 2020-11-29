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【在家工作】日本遊戲廠商Square Enix推行長期WFH制度　8成員工每星期WFH至少3天

科技 15:15 2020/11/29

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增加工作彈性吸引人才 日本遊戲大企Square Enix將WFH恆常化

疫情確立員工在家工作的大趨勢，不少企業已先行一步研究讓員工日後可恆常地在家工作的制度，但在企業文化相對保守的日本，這方面步伐似乎較慢。不過，開發《Finan Fantasy》等著名遊戲的日本遊戲廠商Square Enix日前就宣布，由12月1日起正式地將在家工作制度恆常化，讓員工可有更彈性地安排在家工作的時間。

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Square Enix會依據職務需要，將員工分為「Home-base」與「Office-base」兩類工作型態，Home-base員工將會每星期平均有3天以上在家工作，而Office-base則為平均有3天以上回辦公室上班。依據工作內容安排，員工亦可以1個月為單位，在兩個模式間切換。該企預計，引入制度的首月，約8成員工將會以Home-base型態上班。

該企指出，因應疫情擴大，今年2月起公司已推出在家工作、彈性上班、遙距會議等多項措施。至今年6月，該企有意長期實施這些措施，內部調查亦有約8成員工歡迎新政策。因該企涉及遊戲開發、出版、音樂等多元化業務，該企推出混合性質的在家工作政策，以配合員工工作與管理上的需要。另外，該企亦指，引入新制度，可有助吸引多樣化人才，以及在未來發生災害等突發事件時，該企可以有更理想的對應。

責任編輯: 周俊霖

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