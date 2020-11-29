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【英國疫情】再訂200萬疫苗 設疫苗大臣負責推廣接種

環球社會熱點 14:58 2020/11/29

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新冠肺炎疫情在英國緩和，英國政府向美國藥廠Moderna訂購200萬劑疫苗。衛生大臣夏國賢表示，候選疫苗組合眾多，一旦獲得監管機構批准，料最快春季可以開始接種。首相約翰遜委任商務部初級部長扎哈維（Nadhim Zahawi）負責疫苗接種計劃。

連同輝瑞與德國BioNTech的4000萬劑疫苗，英國合共向7個機構訂購了3.6億劑疫苗。若只計算Moderna，加上新訂購的200萬劇，英國一共向其訂了700萬劑疫苗。

兼任商務初級部長的扎哈維稱，很高興能夠負責推廣疫苗，形容「一個重大責任，也是一個巨大的挑戰」，但他強調會確保快速推出疫苗，拯救生命和民眾的生計。

輝瑞安排包機運送首批疫苗 等美國食藥局授權【下一頁】

北韓試圖駭入研發疫苗企業 南韓議員批無理【下一頁】

英國疫苗特別工作組負責人賓厄姆（Kate Bingham）指，工作組自6月成立以來，最重要的目標是確保民眾獲得「最有前途的疫苗」，可盡快預防新冠肺炎，最終目標是終結疫症大流行；而Moderna疫苗是重要的疫苗組合之一。

另外，英國據報將在數天內，批准使用輝瑞的疫苗，將是第一個國家認可這款疫苗，最快下月7日可供接種。《衛報》報道，當地的醫院被告知，疫苗可能最快9日內面世。一旦該疫苗獲當局批准使用，預計12月7日開始供民眾接種，首批注射人士為國民保健署（NHS）的醫護人員，其次是護老院院友和長者。

新加坡研發疫苗報喜 料明年首季出貨【下一頁】

巴西總統拒接種疫苗 國家確診全球第三高【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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