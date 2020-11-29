【新冠疫情】再出現多宗源頭不明確診 許樹昌建議學校停課

近日疫情反彈，更出現27宗源頭不明個案，創3個半月來新高。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為政府應再次收緊社交距離措施，並透露政府將公布新一輪措施。

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許樹昌受訪時建議，應收緊社交距離措施，包括學校停課、食肆於晚上10時停業，公務員在家工作等。他預料，第四波疫情可能延續至聖誕節及新年。他透露已向政府反映收緊防疫措施的意見，並指當局將會公布。

許樹昌又指，源頭不明個案數目急升，顯示社會上有廣泛的隱形傳播鏈。防止人群聚集是首要的防疫措施，不然確診個案可能升至3位數字。

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