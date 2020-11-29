傳特朗普有意於2024年再參選 將於拜登就職當日宣布

美國大選結束近一個月，但總統特朗普至今仍然拒絕承認落敗。外媒引述消息人士報導，特朗普正考慮一旦在訴訟失利，他將不會讓拜登好過。包括他會在明年1月20日拜登的總統就職禮當日，宣布參與2024年總統選舉。

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報導指，特朗普於得知自己落敗後便與親信討論再參選的事宜，包括公布參選的時機。特朗普甚至有意在1月20日，即拜登就職典禮當日舉辦活動，宣布2024年再選總統。特朗普競選團隊與白宮未有就事件作出回應。

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報道又指，特朗普認為即使他卸任後，亦會繼續受注目。因他認爲媒體以後仍會定期報道他，因他是收視保證，而拜登則十分「無聊」。

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