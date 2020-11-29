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傳特朗普有意於2024年再參選 將於拜登就職當日宣布

環球政經 15:09 2020/11/29

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美國大選結束近一個月，但總統特朗普至今仍然拒絕承認落敗。外媒引述消息人士報導，特朗普正考慮一旦在訴訟失利，他將不會讓拜登好過。包括他會在明年1月20日拜登的總統就職禮當日，宣布參與2024年總統選舉。

【美國大選】選舉舞弊指控遭賓州法院駁回　特朗普陣營擬上訴至最高法院  詳情請看[下一頁]

報導指，特朗普於得知自己落敗後便與親信討論再參選的事宜，包括公布參選的時機。特朗普甚至有意在1月20日，即拜登就職典禮當日舉辦活動，宣布2024年再選總統。特朗普競選團隊與白宮未有就事件作出回應。

【英國脫歐】脫歐協議談判死綫將至　歐盟據報有意於捕漁權作讓步  詳情請看[下一頁]

報道又指，特朗普認為即使他卸任後，亦會繼續受注目。因他認爲媒體以後仍會定期報道他，因他是收視保證，而拜登則十分「無聊」。

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撰文 : 趙家盈

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