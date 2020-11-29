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澳洲悉尼氣溫達攝氏40度 當局實施全面禁火令

環球政經 15:22 2020/11/29

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澳洲東南部地區受熱浪侵襲，昨日悉尼氣溫高達40度（攝氏，下同），新南威爾士省西部、南澳省及維多利亞省北部氣溫接近45度。料當地天氣會持續酷熱，新省部分地區實施全面禁火令。

【新冠疫情】再出現多宗源頭不明確診 許樹昌建議學校停課  詳情請看[下一頁]

當地氣象局表示，新省北部及昆士蘭省東南部將會經歷5至6日的熱浪，預料周日氣溫會繼續維持40度高溫，而南澳部分偏遠地區可能超過50度，打破歷史上最熱紀錄。當地電力公司估計，當日下午的用電量會供不應求。

傳特朗普有意於2024年再參選 將於拜登就職當日宣布  詳情請看[下一頁]

新省鄉郊消防局指出，當地的炎熱及陣風加劇了乾燥天氣，火災風險極高，所以在周日對悉尼等9個地區頒布全面禁火令。

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撰文 : 趙家盈

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