【滙豐控股5】傳滙豐撤出美國零售銀行業務 集中發展亞洲市場

消息人士指，因滙豐控股（00005）因美國的零售業務表現欠佳，考慮撤出當地市場，並將資源集中在收益更可觀的亞洲業務上。據悉公司高層會於數周內向董事局提出有關方案。滙控拒就消息置評。

【消費習慣】螞蟻花唄大受年青人歡迎 中國近1.7億90後四成消費都係用佢 詳情請看[下一頁]

今年首九個月內，滙控美國零售業務錄得5.18億美元虧損，已連續三年出現虧損，2018年及2019年分別蝕1.82億及2.79億美元。現時滙控在美國東岸有約224間分行，早前重組時承諾將會削減約80間分行。公司內部認為美國業務缺乏規模效益，所以在現時的經濟環境下難以成功重組。有指另一重組方案是將業務改為全面數碼化經營，並集中服務居美的中國或印度僑民客戶，但該市場的競爭已經十分激烈。滙控暫未有最後定案。

金價失守1800美元 專家話主要是這三大原因 詳情請看[下一頁]

另一方面，消息人士指，滙控不打算退出美國市場，因為當地市場十分重要。滙控現正擴大美國的財富管理部門，未來投行可能會集中服務國際性客戶，尤其是亞洲和中東的客戶。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機