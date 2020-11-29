【消費習慣】螞蟻花唄大受年青人歡迎 中國近1.7億90後四成消費都係用佢

隨着時代變遷，加上網購大行其道，大眾消費變得方便自然不知不覺就花多了錢。然而，中國一直都是儲蓄率高企的國家，但從一些研究顯示，年青人花錢的態度亦已大不同。

根據支付寶發布的《年輕人消費生活報告》顯示，中國近1.7億的90後中，有6,500萬開通了花唄，即是說每10個90後就有近4個在使用花唄來消費。

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花唄是甚麼？相信因為上月螞蟻集團招股後，亦令港人開始對花唄有所認識。花唄是螞蟻集團旗下的產品，是類似信用卡一樣的信用工具。

另一方面，根據2019年尼爾森市場研究發布的《中國消費年輕人負債狀況報告》指出，在中國年輕人裏面，整體信貸產品的滲透率已經達到86.6%。扣除作為支付工具的部分後，中國年輕人實際負債群約佔整體年輕人的44.5%。

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原來不少90後有一個「能用上信用消費的，我絕不用自己的錢。」的消費理念。而年輕人之所以頻繁使用消費貸，一方面是為了省下手頭的現金用於理財，另一方面電商平台的應用場景廣泛也是這些消費貸產品蓬勃發展的原因。

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記者：張以正