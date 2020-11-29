金價失守1800美元  專家話主要是這三大原因

金價失守每盎司1,800美元，而且在過去一星期金價累計跌逾4%，成為了9月下旬以來最大單一星期跌幅。某程度上，過去一段時間金價上升主要是由歐美的避險買盤推動，但在近日不斷傳出疫苗快將面世，都能降低投資者的避險情緒，需求減少，金價自然回落。

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對於近期金價跌，有專家認為主要有三大因素：

1、疫苗有望快面世，環球股市轉暢旺，吸引了資金從金市掉到股市以博取更高回報。

2、金價反映了市場認為拜登與耶倫的組合可有效挽救美國政治及經濟地位，美國整體國力強弱同會影響美元領導地位，倘美國國力有望增強，金價自然要跌。

3、英國脫歐期限將至，如處理不當，隨時會衝擊歐盟，歐盟一亂，美元的地位反能保持，這樣金價也應失支持。

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盡管現在金價出現回吐，不過市場對金價前景仍樂觀，認為今年底或有機會跌至每盎司1,700美元，但不排除明年初有望升至每盎司2,000美元。

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記者：張以正