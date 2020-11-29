人行前行長周小川：資產價格須納入通脹考慮 

人行前行長、博鰲亞洲論壇副理事長周小川發表了一篇名為《拓展通貨膨脹的概念與度量》的文章，提及資產價格除了影響到企業的擴大再生產，還涉及基礎設施、環境保護等公眾性消費問題等。

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文中指出，傳統的通膨現在面臨包括較少包含資產價格會帶來失真、以什麼收入作為計算通膨的支出籃子、勞動付出的度量如何影響通膨、基準和可比性和參照是四個方面的不足和挑戰，當前不少國家的貨幣政策面臨着不能有效達到通膨目標的問題。

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周小川認為，過去投資品價格和資產價格可另行考慮，現在再這樣做恐怕已經不行。未來養老金和醫療支出都很大，依賴投資回報且具有長期性。資產價格除影響到企業的擴大再生產，還涉及基礎設施、環境保護等公眾性消費問題，不納入通脹考慮已經不行，但怎麼納入還需要研究。

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記者：張以正