【新股IPO】泡泡瑪特藍月亮接力登場 一文看清本周新股招股詳情（不斷更新）

本周（11月30日至12月5日）的新股招股情況，若以已公布招股詳情來計算的話，本周共有6隻新股正在招股。

然而，在這段時間，新股焦點相信都落在京東健康（新上市編號:06618）身上，因此為螞蟻集團上市觸礁後的首隻大型新股，不過如果大家擔心京東健康中籤率低，未必能抽中，想在其他新股碰碰運氣，不妨了解一下，看是否具吸引力。

京東健康上市6618周四招股 招股價介乎62.8至70.58元 入場費3564元，想知詳情請按：【下一頁】

除此之外，由內房佳源國際 （02768） 分拆出來的佳源服務 （新上市編號：01153），在周五（27日）至下周三（12月2日）展開招股，12月7日掛牌。該股是次發售1.5億股，其中90%國際發售，10%公開發售；招股價介乎3.15至4.05元，每手1000股，入場費約4,090元，集資最多6億；聯席保薦人為海通及國泰君安。佳源服務成立於2005年，總部位於嘉興，業務長駐於長三角地區，主要提供物業管理服務。集團業務分為三大板塊，物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務。

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華潤萬象生活1209今日起招股 一手入場費4505元，想知詳情請按：【下一頁】

另將於下周二截飛、由華潤置地（01109）分拆上市的華潤萬象生活 （新上市編號：01209） 計劃發售5.5億股，招股價介乎18.6元至22.3元，集資最多約122.6億元，一手200股，入場費4,505元，12月9日掛牌，聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛。據招股文件顯示，華潤萬象生活今年上半年毛利為7.6億元人民幣，較去年同期增長59.1%，毛利率24.1%；溢利亦大升76.1%至3.4億元人民幣，核心利潤升1倍至3.6億元人民幣。2021年市盈率為25倍至30倍。

恒大物業6666招股抽唔抽？ 認購前的5大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

內地房企領地集團 （新上市編號：06999） 在周四截飛，計劃發售2.5億股，集資最多15億元，招股價介乎4.5元至6元，每手1000股，入場費為6060元，12月10日掛牌，保薦人為建銀國際。來自四川的領地於1999年成立，主營地產、酒店及商業項目，項目分佈於華中、京津、大灣區等20多個地區。招股書顯示，今年首5個月集團錄得虧損930萬元人民幣，收入為30.28億元人民幣，按年增長181%。

內地房地產開發商大唐集團 （新上市編號︰02117）自周五（27日）至下周五（12月4日）招股，12月11日掛牌。招股價區間為3.6元至4.6元，每手1000股，入場費4646.35元；獨家保薦人為工銀國際。

藍月亮闖關成功 擬集資最多78億，想知詳情請按：【下一頁】

和鉑醫藥（新上市編號：02142）自周一（30日）起至周四（12月3日）招股，計劃發售約1.38億股，招股價介乎11.7至12.92元，集資最多逾17.85億元，每手1,000股，入場費約13,050元，12月10日掛牌；聯席保薦人為摩根士丹利、美國銀行及中信證券。

至於盛傳在本周招股卻未公布的，就包括千呼萬喚還未登場的內地洗衣液一哥藍月亮，傳了多次招股還未有落實時間表，一拖再拖，但最新消息有指藍月亮最快會在下周一（30日）開始招股，計劃集資10億美元（約78億港元），12月10日掛牌；美銀、中金和花旗為聯席保薦人。

泡泡瑪特傳下周二招股 集資6億美元，想知詳情請按：【下一頁】

據弗若斯特沙利文報告顯示，藍月亮自2011年來，連續10年在中國洗衣液市場排名第一。截至去年全年，純利按年增95%至10.8億元；收入按年增4.2%至70.5億元。其承銷商之一瑞銀給予藍月亮的估值為780億至936億元。藍月亮確實是不少投資者早已揚言的必抽新股，許繹彬也直言藍月亮行業獨特，公司為內地最大的個人及家居清潔用品製造商，更是年年有錢賺且行業獨特，是新股認購之選。

內地潮流玩具品牌泡泡瑪特（Pop Mart）將於下周二（12月1日）登場接力招股，集資規模達6億美元，較之前盛傳的2億至3億美元高，預計上市後泡泡瑪特的市值將高達70億美元。泡泡瑪特上星期已通過上市聆訊，聯席保薦人為摩根士丹利及中信里昂證券。

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記者：張以正