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【疫市開盤】內房油塘蔚藍東岸今開售銷情旺 代理：80及90後買家佔6成

股樓投資 20:48 2020/11/28

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疫情持續惡化，但無阻發展商推盤步伐，內房五礦地產（00230）在港發展的首個住宅項目、油塘蔚藍東岸於周六（28日）開售，為《施政報告》公布後開售的全新盤，吸引大批年輕買家捧場，代理指年輕客佔該行買家6成。


蔚藍東岸於周六進行首輪銷售279伙，以價單形式推出278伙，另外有1伙以招標形式出售。價單單位折實價由489.53萬至1,850.49萬元，折實呎價由1.59萬元起。該盤開售前首收逾4,900票，較推出單位279伙計算，錄得超額認購逾16倍。


美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，蔚藍東岸進行首輪銷售，項目自用投資皆宜，且吸引不少年輕一輩捧場，美聯客戶中，80及90後買家佔比約6成。亦錄得大手客「1客2食」  ，購買1伙2房及1伙1房單位，購作自住用途，涉資約1,400萬元。項目用家比例較高，佔約7成；另約3成為投資者。


截至晚上7時，綜合市場消息，該盤沽出約231伙，暫佔推出單位約83%。五礦營銷及市務總監方俊指，預期全日能售出逾9成單位。他指該盤最快下周初加推，趕下周內開售，預計加價空間約1%至2%。


此外，恒基地産（00012）旗下尖沙咀本木 ，該盤於周五（27日）首輪推售68伙，截至周六下午七時，該盤已售出99%，共67伙，接近售罄，套現6.7億。恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，市場反應非常熱烈，對項目銷情非常滿意，其中開放式、1房戶及2房戶均售罄。


本木於周六也加推價單3號應市，共涉及36伙 ，全數為標準單位，戶型涵蓋開放式至3房，當中包括10伙開放式單位、19伙1房單位、3伙2房單位及4伙3房單位。折實樓價介乎625.1萬至2,225,4萬元，折實呎價由22,607元至29,593元，韓家輝續說，個別單位售價較首批輕微上調1%至2%。

 

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記者：陳詠妍

疫情 發展商 蔚藍東岸 油塘 恒基 五礦 本木

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