伊朗首席核科學家遭暗殺 總統魯哈尼指控以色列策劃

▲ 伊朗首席核科學家遭到暗殺，伊朗總統魯哈尼指控以色列策劃事件。

伊朗首席核科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）周五（27日）遭到暗殺，伊朗總統魯哈尼指控以色列策劃暗殺。伊朗武裝部隊更誓言，要就法赫里扎德遭暗殺一事採取報復。

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伊朗國防部同日發聲明，指出有武裝分子於伊朗首都德黑蘭以東的小鎮阿布薩爾德（Absard），持槍襲擊法赫里扎德的車輛，法赫里扎德期間遭到重傷，被送往醫院搶救，但因傷重不治。

法赫里扎德為伊朗國防部研究與創新機構負責人，被外界稱為伊朗核彈之父，在該國核計劃方面發揮重要作用。

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伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）於官方網站譴責以色列，形容法赫里扎德遭到暗殺，是以色列僱傭軍策劃的恐怖主義行動。伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）也聲稱，有跡象表明以色列在暗殺法赫里扎德一事中，扮演重要角色。伊朗武裝部隊則誓言要進行報復。

彭博社報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室及美國國防部，均拒絕就法赫里扎德遭暗殺作評論。

責任編輯：鄭錦玲