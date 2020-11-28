【聖誕節】小木像木木登陸香港黃金海岸　設5米高聖誕樹及相架工作坊

▲ 香港黃金海岸即日起至2021年1月3日，打造小木像木木歐陸聖誕小鎮，推出限定住宿計劃、消費獎賞、工作坊等活動。（香港黃金海岸提供圖片）

聖誕節將至，香港黃金海岸即日起至2021年1月3日，打造小木像木木歐陸聖誕小鎮，推出限定住宿計劃、消費獎賞、工作坊等活動，即使身在香港都能感受傳統歐陸節日氣氛。

【聖誕節】沙田中心、沙田廣場及屯門時代廣場推聖誕活動 影漫畫相送購物餐飲優惠券

【聖誕節】時代廣場推聖誕節活動 27米長節日園藝區打造綠色聖誕（多圖）

黃金海岸商場特別製作巨型5米高聖誕樹連音樂盒旋轉舞台打卡，12月5日更有聖誕Reifentiere木製相架工作坊，顧客須於黃金海岸商場Facebook報名，獲選的參加者須於限期內於商場以電子貨幣消費滿600元，並將機印發票傳送到指定電郵，即可參加。

商場亦推出聖誕消費獎賞，顧客凡於黃金海岸商場或香港黃金海岸酒店餐廳消費滿600元或以上，即可換領黃金海岸商場20元餐飲禮券乙張。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

黃金海岸酒店特別推出小木像木木歐陸聖誕住宿計劃，價錢由1,388元起，包括一晚豪華海景客房住宿連自助早餐，小朋友更可與家長一同參加小木像木木聖誕樹製作坊，半價暢玩黃金海岸飛天鋼索及兒童小火車。

於今年12月12日或之前預訂，每房每晚更可享150元折扣。凡於今年12月24至26日、31日及2021年1月1至2日期間入住，更可額外獲贈「DIY Müllerchen相機手工包」乙盒及暢玩設於多用途場地的動感遊戲。

【聖誕節】The LOHAS康城設9米高閃爍聖誕樹 特設夢幻飄雪＋夜燈星海

【消費優惠】年尾節日多優惠 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅