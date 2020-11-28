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【美國疫情】突破1300萬確診 洛杉磯縣頒居家令

環球社會熱點 17:03 2020/11/28

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洛杉磯縣宣布由周一（30日）起實施居家令，為期約三星期。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，周五（27日）突破1,300萬宗新冠肺炎病例，已連續多日錄得超過10萬宗確診的增幅。有專家警告感恩節假期過後，美國的每日新冠肺炎死亡人數會大增。洛杉磯縣宣布由周一（30日）起實施居家令，為期約三星期。

【美國疫情】失業人數創新高 機械人無懼染疫搶飯碗 【下一頁】

【輝瑞疫苗】安排包機運送首批疫苗 等美國食藥局授權 【下一頁】

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國累計超過1,300萬人確診新冠肺炎，超過26.4萬名新冠患者死亡。根據美國疾控中心（CDC）本周發布的預測，美國於接下來三周內，將再增近6萬人死於新冠肺炎。

喬治華盛頓大學醫學教授賴納（Jonathan Reiner）表示，美國的疫情將會惡化，每日或新增4,000名新冠肺炎患者死亡。

【美國疫情】5千萬人感恩節外遊 專家憂變「血色聖誕」【下一頁】

當局早前警告感恩節聚會將令疫情進一步惡化，敦促美國人避免旅行，只與直系家屬慶祝。但美國汽車協會預計，有5,000萬人會在感恩節5天連假期間外遊。

洛杉磯縣作為全國人口最多的一個縣，單日新增4,544宗確診及24人死亡。因應疫情惡化，洛杉磯縣由周一起實施居家令，要求民眾留在家中，同時禁止民眾與非家庭成員聚會。

責任編輯：鄭錦玲

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