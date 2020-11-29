  • 22°C
香港時間 : 20201129日 (日) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】三藩市實施宵禁 洛杉磯頒居家令

環球社會熱點 16:18 2020/11/29

分享：

洛杉磯縣宣布由周一（30日）起實施居家令，為期約三星期。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，已突破1,300萬宗新冠肺炎病例，連續多日錄得超過10萬宗確診的增幅。有專家警告感恩節假期過後，美國的每日新冠肺炎死亡人數會大增。三藩市周一（30日）晚上起實施宵禁；洛杉磯縣亦宣布，由周一起，實施居家令，為期3星期。

【美國疫情】失業人數創新高 機械人無懼染疫搶飯碗 【下一頁】

【輝瑞疫苗】安排包機運送首批疫苗 等美國食藥局授權 【下一頁】

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國累計超過1,300萬人確診新冠肺炎，超過26.4萬名新冠患者死亡。美國疾控中心（CDC）本周預測，美國於接下來3周，將再增近6萬人死於新冠肺炎。

疫情追蹤數據顯示，上周五（27日）入院治療的患者超過9萬人，一個月來，增加了接近一倍。喬治華盛頓大學醫學教授賴納（Jonathan Reiner）表示，美國的疫情將會惡化，每日或新增4,000名新冠肺炎患者死亡。

【美國疫情】5千萬人感恩節外遊 專家憂變「血色聖誕」【下一頁】

當局早前警告感恩節聚會將令疫情進一步惡化，敦促美國人避免旅行，只與直系家屬慶祝。但美國汽車協會預計，有5,000萬人會在感恩節5天連假期間外遊。

洛杉磯縣作為全國人口最多的一個縣，單日新增4,544宗確診及24人死亡。因應疫情惡化，洛杉磯縣由周一起實施居家令，要求民眾留在家中，同時禁止民眾與非家庭成員聚會。

三藩市市長布里德（London Breed）稱，市內平均每天新增118宗確診，11月第一周的每日只有73宗，16日該周大增了768宗。他指出，隨着確診病例在加州和全國其他地區的不斷上升，遵守晚上10時至翌日清晨5時的宵禁令，顯得尤為重要。

責任編輯：鄭錦玲、鄧燕君

相關文章

【輝瑞疫苗】安排包機運送首批疫苗 等美國食藥局授權
2020/11/28
【輝瑞疫苗】安排包機運送首批疫苗 等美國食藥局授權
【美國疫情】失業人數創新高 機械人無懼染疫搶飯碗
2020/11/27
【美國疫情】失業人數創新高 機械人無懼染疫搶飯碗
【新冠疫苗】北韓試圖駭入研發疫苗企業 南韓議員批無理
2020/11/27
【新冠疫苗】北韓試圖駭入研發疫苗企業 南韓議員批無理
【Black Friday】提早兩日排隊為買PS5 疫情難阻美國人龍
2020/11/27
【Black Friday】提早兩日排隊為買PS5 疫情難阻美國人龍
【新冠疫苗】巴西總統拒接種疫苗 國家確診全球第三高
2020/11/27
【新冠疫苗】巴西總統拒接種疫苗 國家確診全球第三高
傳染病 疫情 洛杉磯 美國 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

美國首次有黑人升任樞機 曾批評特朗普赴教堂打卡

下一篇文章

【英國疫情】再訂200萬疫苗 設疫苗大臣負責推廣接種
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間17:00）
【美國大選結果】特朗普上訴遭駁回 拜登擬任黑人掌CIA（不斷更新）
【美國大選結果】特朗普上訴遭駁回 拜登擬任黑人掌CIA（不斷更新）
【美國大選】特朗普首暗示肯離開白宮 只要這情況發生
【美國大選】特朗普首暗示肯離開白宮 只要這情況發生
【美國大選】記者追問會否認輸 特朗普：別這樣跟總統說話
【美國大選】記者追問會否認輸 特朗普：別這樣跟總統說話
【美國大選】特朗普清洗國防委員會 基辛格等促放生中國成員被炒
【美國大選】特朗普清洗國防委員會 基辛格等促放生中國成員被炒
【新冠疫苗】新加坡研發疫苗報喜 料明年首季出貨
【新冠疫苗】新加坡研發疫苗報喜 料明年首季出貨