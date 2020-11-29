【美國疫情】三藩市實施宵禁 洛杉磯頒居家令

▲ 洛杉磯縣宣布由周一（30日）起實施居家令，為期約三星期。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，已突破1,300萬宗新冠肺炎病例，連續多日錄得超過10萬宗確診的增幅。有專家警告感恩節假期過後，美國的每日新冠肺炎死亡人數會大增。三藩市周一（30日）晚上起實施宵禁；洛杉磯縣亦宣布，由周一起，實施居家令，為期3星期。

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根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國累計超過1,300萬人確診新冠肺炎，超過26.4萬名新冠患者死亡。美國疾控中心（CDC）本周預測，美國於接下來3周，將再增近6萬人死於新冠肺炎。

疫情追蹤數據顯示，上周五（27日）入院治療的患者超過9萬人，一個月來，增加了接近一倍。喬治華盛頓大學醫學教授賴納（Jonathan Reiner）表示，美國的疫情將會惡化，每日或新增4,000名新冠肺炎患者死亡。

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當局早前警告感恩節聚會將令疫情進一步惡化，敦促美國人避免旅行，只與直系家屬慶祝。但美國汽車協會預計，有5,000萬人會在感恩節5天連假期間外遊。

洛杉磯縣作為全國人口最多的一個縣，單日新增4,544宗確診及24人死亡。因應疫情惡化，洛杉磯縣由周一起實施居家令，要求民眾留在家中，同時禁止民眾與非家庭成員聚會。

三藩市市長布里德（London Breed）稱，市內平均每天新增118宗確診，11月第一周的每日只有73宗，16日該周大增了768宗。他指出，隨着確診病例在加州和全國其他地區的不斷上升，遵守晚上10時至翌日清晨5時的宵禁令，顯得尤為重要。

責任編輯：鄭錦玲、鄧燕君