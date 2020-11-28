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【Lenovo產品】Lenovo多款新品到港　摺疊電腦ThinkPad X1 Fold售19,399元

商業 16:44 2020/11/28

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Lenovo宣佈，在港推出多款全新創新產品，包括全球首款摺疊式個人電腦、支援Zoom的ThinkSmart協作工具等。（Lenovo提供圖片）

疫情改變了本港的工作環境，不少企業實施遙距工作，加快了企業的數碼轉型。Lenovo宣佈，在港推出多款全新創新產品，包括支援Zoom的ThinkSmart協作工具，售價由5,399元起，協助各類型機構企業提升協作和生產力，以取得業務上的成功。

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全新到港產品包括全球首款摺疊式個人電腦ThinkPad X1 Fold、5款全新ThinkBook 筆記簿型電腦，包括內置無線耳機的ThinkBook 15 Gen 2、輕量級ThinkBook 13s Gen 2、首款二合一 的 ThinkBook 14s Yoga，以及全新建基於Zoom平台的ThinkSmart協作工具和為會議室而設的ThinkSmart Hub。而全球最輕僅重907g的ThinkPad X1 Nano及另外2款搭載AMD處理器的ThinkBook型號，將在稍後時間發售。

Lenovo香港及澳門區總經理何一凡表示，隨著香港，以至全球採用新的工作模式，使用者對工作設備的期望較以往高出更多，Lenovo旗下升級及擴充的各種商業方案將延續使命，利用更智能的技術幫助企業和客戶。

裝置型號 售價（港元） 供貨情況
ThinkPad X1 Nano(WiFi版本) 15,788 即將發售
ThinkPad X1 Fold (WiFi版本) 19,399 現已發售
ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) 5,499 現已發售
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel) 5,399 現已發售
ThinkBook 14 Gen 2 (AMD) 售價代定 即將發售
ThinkBook 15 Gen 2 (AMD) 售價代定 即將發售
ThinkBook 13s Gen 2 7,699 現已發售
ThinkBook 14s Yoga 8,499 現已發售
ThinkBook 15p 8,399 現已發售
ThinkSmart Hub 11,699 現已發售

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責任編輯：朱悅瀅

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