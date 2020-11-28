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Apple TV+ 夥Mariah Carey　12月4日推《瑪莉亞卡里的奇幻聖誕》（附預告片）

商業 15:40 2020/11/28

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Apple TV+與「聖誕女皇」Mariah Carey聯手合作的全新聖誕特備節目《瑪莉亞卡里的奇幻聖誕》，將於12月4日在Apple TV+推出。（Apple TV+提供圖片）

本港疫情突然升溫，想「宅在家」抗疫的戲迷有福了。Apple TV+與「聖誕女皇」Mariah Carey聯手合作的全新聖誕特備節目《瑪莉亞卡里的奇幻聖誕》（Mariah Carey’s Magical Christmas Special），將於12月4日在Apple TV+推出。

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官方預告片率先於全球同步發佈，預告片收錄了Mariah獻唱聖誕金曲的片段，以及一眾嘉賓的特別演出，包括飾演「聖誕精靈」的YouTuber Billy Eichner、American Ballet Theatre 史上第一位黑人首席芭蕾舞蹈員 Misty Copeland 獻舞、以及 Mariah 與 Ariana Grande 及 Jennifer Hudson 三大天后同台合唱《Oh Santa!》。

《瑪莉亞卡里的奇幻聖誕》講述今年聖誕將至，各地卻出現「氣氛危機」，位於北極的聖誕老人基地，深知世上只有一人能力挽狂瀾，就是聖誕老人的摯友 Mariah，奇幻且溫馨的故事情節再結合節日佳音、歌舞演出及動畫，希望為全球觀眾及樂迷帶來最有氣氛的聖誕。

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責任編輯：朱悅瀅

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