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【美國大選】美媒：拜登屬意黑人前高官執掌中情局

環球政治 14:02 2020/11/28

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美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登當選美國總統，拜登的内閣人選也受關注。美媒報道，拜登有意讓中央情報局（CIA）黑人前高官布洛克爾（Darrell Blocker）執掌CIA。如布洛克爾獲拜登任命，將成為美國首位黑人中情局局長。

【美國大選】特朗普阻賓夕法尼亞確認拜登勝選 法院駁回  【下一頁】

霍士新聞報道，布洛克爾於情報界擁有32年的經驗，包括任職空軍分析師4年，及於中情局工作28年。布洛克爾更曾任中情局非洲情報分部的負責人，其後於2018年退休。

布洛克爾目前擔任跨國保安公司MOSAIC的首席運營官，霍士新聞引述消息人士指，拜登（Joe Biden）團隊於大選後幾日就與布洛克爾接觸，目前仍在討論。

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布洛克爾為佐治亞州人，曾於家鄉的教堂合唱團唱歌。美媒去年曾報道，布洛克爾在烏干達執行秘密任務時的往事，稱布洛克爾當時扮演當地的「Kampala Jazz All-Stars」樂隊主唱。

據美媒統計，拜登的過渡小組在情報領域方面有23名成員，其中9人並非白人。

責任編輯：鄭錦玲

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