【防疫措施】限聚令人數周三起收緊至二人　食肆僅可兩人一枱營業至晚上10時、公務員在家工作兩周（附措施圖）

▲ 政府宣布新一輪防疫措施，限聚令收緊至兩人。

本港疫情繼續嚴峻，全港中小學12月2日起停止面授課程，今日（30日）新增76宗確診個案。行政長官林鄭月娥指，第四波疫情來得很快，因此自周三凌晨起實施新一輪防疫措施，包括限聚令收緊至2人，食肆營業時間縮短至晚上10時，每枱由4人收緊至2人，關閉遊樂場所、夜店、卡拉OK等，兩大主題公園海洋公園及香港迪士尼樂園同樣要關閉，所有防疫措施為期兩周。林鄭指，將設立熱線，鼓勵市民舉報在私人場所進行公眾活動，否認此舉是監控市民，並認為全民檢測不是最迫切的事。

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安心出行強不強制？食肆要，市民？【下一頁】

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，疫情或有機會延至聖誔，甚至新年。

12月2日起最新防疫措施

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【17：09】記者會完結

【17：08】由酒店提供基本服務，但衛生署會負責檢疫防疫

【17：07】被徵用的酒店包括荃灣絲麗酒店，另一間仍在安排中。兩間酒店成為檢疫中心或指定酒店，密切接觸者或會送到酒店隔離；外國來港人士現時可選擇不同酒店，但之後要入住指定酒店，該酒店不可接收其他客人，同時要提供指定交通接送

【17：00】逾3萬處所已安裝安心出行二維碼；20多萬人已下載，林鄭承認，聽到很多人鬧要求強制處所使用安心出行

【16：57】外國不少城市已全城封鎖，而且香港從未推出全面禁足，相較之下香港已做得不差；香港是開放城市，強調香港不會封關阻止外來人士入境。林鄭表示，即將有海外留學生回港，反問如政府禁止他們回港，社會會有甚麼反應？

【16：56】政府此前已推出多輪紓困措施，政府明白不少行業受疫情嚴重衝擊，重申未有計劃再推出新一輪紓困計劃，現階段專心抗疫

【16：54】香港處理疫情不是很差，比上不足，比下有如，不用封城，而且香港是自由開放的社會，無須關閉所有機場及陸地關口

【16：52】自從今年2月開始，2021年財政預算，已推出3輪防疫基金，預期今年財赤錄得3000億元，財政狀況很嚴峻，故暫未有計劃推出新一輪措施

【16：45】政府收到舉報熱線後，只是會進行調查，並非要監控市民的活動，希望大家不要反應過度

【16：41】現時有更多優先要做的事，認為 全民檢測未是最迫切的事 ；早前向四位專家徵詢意見，他們均反對進行全民檢測

【16：39】全民檢測的成效在於要在短時間內做完，而且已檢驗人士在整個過程期間不可重回社會，否則可能循環感染

【16：38】 海洋公園及迪士尼樂園均會關閉

【16：36】今日 難言會否推出新一輪針對受影響處所的資助計劃

【16：35】罰則預期會提升，律政司正審視，「加到2000、3000蚊」結果有限，強調會以「倍數」提升，至於會否考慮提高監禁日子？林鄭指即使提高亦要視乎法庭判決。

被問到應對疫情反應是否較慢，林鄭指今輪疫情來得很快，「（外界）評論係比較易」，但會經行會、亦要有法律基礎

【16：32】問答環節開始

【16：30】部分人會利用私人場所進行聚會，例如私人遊艇，目前未有法例規管，之後一定會執法 ，若有人利用私人場所進行公眾活動，已屬違法，政府將設置舉報熱線 ，鼓勵市民舉報

【16：29】會提高懲罰，定額罰款「以倍數提升」群組聚會，包括群組聚集、公共場所配戴口罩，稍後會經行會商討

【16：27】 已徵用兩間酒店作檢疫用途，可提供800個房間

【16：26】 政府將於本週內再增加五間社區檢測中心，並重新開放三個檢疫中心，提供六至七百個檢疫單位

【16：25】檢測仍採多管齊下的措施，「須檢必檢」適用於曾到過28個出事處所的人、安老院員工等之外，稍後會延伸至的士司機

【16：22】自願檢測中心，目前已檢測1.4萬人，當中3610人已向政府回報結果；再增加5間檢測中心

【16：21】郵局稍後會增加派發樣本收集包，政府亦正與港鐵商討，在港鐵派發樣本收集包

【16：20】政府實行應檢、盡檢、願檢，自願檢測方面，醫管局旗下47個普通科醫療中心，樣本收集包每日派發量會由4000個增至8000個

【16：18】限聚令收緊至兩人

【16：16】食肆營業時間由目前午夜，縮短至晚上10時，每枱由4人一枱，縮至2人一枱；繼續營運的處所必須安裝「安心出行」二維碼

【16：15】健身中心、體育處所可繼續開放，但不多於2人 ， 活動期間需要配戴口罩；美容院及按摩院可繼續開放

【16：14】除早前公布關閉處所，遊戲機中心、泳池、遊樂場所也會關閉；個別政府表演場地只會適度開放

【16：13】大部分公務員在家工作，公務員在家工作會回到7月中的水平，除提供緊急及必須服務以外的公務員可在家工作；強烈呼籲僱主考慮運作需要，盡量給員工在家工作

【16：12】疫情急速惡化，要採取更嚴厲措施，減少社會距離及人流。大部分新防疫措施由12月2日開始，維期2星期。

【16：10】留意到部分團隊減少團隊活動，教育局也宣布全港學校在12月2日停止面授課堂至聖誕假期。

【16：09】今波個案不少沒有病徵，要透過自願或強制檢測找出感染者。今次有超大的「跳舞群組」共有519宗確診關連個案，涉及至少28個處所。感染者遍佈全港，最多的沙田有69宗。

【16：07】今輪個案以本地感染為主；專家同意今輪疫情有機會繼續惡化，雖然今日感染個案較少，但希望大家勿誤以為高峰已過。

【16：05】林鄭月娥指，疫情非常嚴峻，過去七日有逾100宗源頭不明，每一宗個案都顯示社會內有隱形傳播。過去7日，平均每日87宗。今日得悉數字，確診個案76宗，其中以本地個案為主，9宗為源頭不明個案。

【16：00】林鄭月娥記者會即將開始。

現有防疫措施一覽

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許樹昌指，第四波疫情來得急，社區有很多隱形傳播鏈，停課可以減低社區人群聚集的風險。他建議，政府應收緊防疫措施，包括實施公務員在家工作、食肆的堂食時間提早至晚上10時結束等。

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責任編輯：謝卓榮