【網民熱話】網民：年輕人買唔起樓大部份係父母嘅錯 網友撐唔撐?

疫情下本港10月份樓價終出現輕微調整，惟樓價仍處於高位，香港人上車難仍是個不爭的事實。有網民於討論區發帖子指，年輕人買不起樓，其實大部份都是父母的錯。

該網民指：

以前沒有強積金，假設兩老有儲錢的習慣，有如儲強積金，一個月僱主僱員每人500元， 父母合起來可每月儲就2,000元， 一年就可儲2.4萬元，十年就儲到24萬元，30年就已經儲到72萬元，足夠支付現時樓價約一半首期。

唔好同我講以前人工低 現在樓價高。我這計算方式已經未計入加人工的因素，另外假設他們由一開始已經買ETF，甚至儲蓄保險，正正經經儲錢， 根本唔會輸通脹太多，就算真的輸給通脹既， 至少都有50萬留給下一代置業。

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此網文一出，網友一面倒群起反擊樓主，認為父母沒有義務為子女置業。看看網友如何說：

為何不想一下為何自己那麼不濟，數十歲仍沒有能力改善自己及屋企人生活，還要父母擔心？

政府政策令住宅需求大於供應才是最大問題，父母無責任幫你買樓

又唔可以咁講，買唔到就買唔到，無得怪

樓主是否甚麼也要靠父母﹖買唔到樓咪買唔到，根本樓價就是不合理，買唔到竟然賴屋企人

我也買唔到樓，但我賴政府、賴不夠其他人好運，都不會賴父母



你一個月賺2萬，加埋你老婆一個月4萬。一年48萬，當儲一半24萬。10年已經240萬，20年480萬肯定買到樓

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雖然一眾網民也不認同樓主「責怪父母」的看法，但不少也認為現今世代要買樓的確比以前難度大很多。



其實做開地產都知，十個有九個都是父母幫手買層樓，因此有屋企人幫助上車的人永遠都不會感受到冇人幫上車的感受，其實他們只是贏在起跑線。不過我覺得他們都幾冇用，父母已養大你，你買不起樓給他們敬老，反要他們買樓給你，跟「敗家仔」沒分別。如果我爸爸說送一層樓給我，我會叫他留來養老，一元也不用給我，或者捐給慈善機構。

父母那一代的香港超高速發展，倒垃圾也可以倒出幾層樓

公道講，港英年代入息中位數乘80至120倍就等如兩房上車盤。現在的世代

的上車盤價錢，是入息中位數要乘300倍，就算計上息口，現在供樓負擔指數的確係高了好多。新一代的精英就比上一代叻，都未必買得起樓

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記者：陳詠妍