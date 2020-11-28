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【疫市筍盤】低門檻上車盤行2分鐘直達輕鐵站 3百餘萬元兩房仲有唔少選擇

股樓投資 14:32 2020/11/28

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屯門區以細價盤多見稱，是不少首置客的入市熱點，現時區內仍有不少樓價「3字頭」的兩房單位，為小家庭上車之選。

【樓市現象】聞特首點名發展屯門西即洽購屯門市廣場 上車客跟業主講價至深夜 獲減價27萬入市，詳見【下一頁


最近屯門單幢物業好勝大廈錄得一宗兩房單位樓價低於400萬元的成交，祥益地產高級分行經理龍超君表示，成交單位為中層A室，實用面積283平方呎，兩房兩廳。原業主10月中旬以360萬元放售，當時易手需付額外印花稅。隨著疫情轉趨嚴重，加上單位辣招期於本月屆滿，業主即減價22萬元，獲外區客以338萬元購入，呎價11,943元。龍超君表示，該名買家鍾情該單位房間擁開揚景觀，加上原業主累積減價22萬，新買家認為樓價較外區划算，遂決定買入單位作自住之用，稍低市場價。

【筍盤推介】 港島區半新盤1分鐘即到港鐵站 單位附品味裝修 1成首期可上車，詳見【下一頁

位於屯門青棉徑3號的好勝大廈，物業為單幢式設計，前往輕鐵景峰站只需2分鐘，由該處前往西鐵兆康站亦十分快捷。該物業最大特色，是單位屬低門檻上車之選。據地產代理的網上放盤數據，現時該盤仍有不少樓價僅3百餘萬元的放盤，如中層G室、實用面積311平方呎的單位，叫價388萬元。另有一個中層D室，同樣實用面積311平方呎，亦以388萬元放售。

【疫市成交】業主趕移民低市價9%沽港景峯2房 近3年首錄不足千萬元成交，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

樓價 放盤 疫情 屯門區 好勝大廈 上車盤

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