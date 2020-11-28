【隱世低水盤】青榕臺位處半山擁無敵大海景鮮有放盤 一梯兩伙豪宅式格局 呎價只係9千頭

青山公路一帶物業較遠離鬧市，交通而言當然不夠市區盤便利，但區內不少單位也座擁海景，不少鍾情清幽環境的買家也愛到此區尋盤。其中位於青榕街8號的青榕臺，位於青山公路沿岸，設有4座，清一式提供大碼單位，實用面積由950至1,605平方呎，採一梯一伙設計，但屋苑呎價卻十分低水，最近更錄得呎價僅9,105元的成交。

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中原地產市務經理劉子揚表示，屯門青榕臺位於青山公路沿岸，每層兩伙，均享遼闊海景，遠眺屯門市及機場，放盤罕有，過去兩年只錄得5宗成交。屋苑剛錄得3座中層F室成交，實用面積約950平方呎，3房套房間隔，業主原開價900萬元，議價後以865萬元沽出，折合實用呎價約9,105元。

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劉子揚表示，青榕臺一直鮮有放盤，而且價格低水。新買家為區內家庭，參觀上址一睇即中，即作出洽購，獲減35萬元，便拍板入市，成功升級換入優質海景單位。原業主則於2008年以336萬元買入單位，持貨12年沽出單位，帳面獲利529萬元，單位升值1.6倍。

於1989年落成的青榕臺，合共提供236個單位，屋苑由於地勢高，大多數單位享有海景。物業設有會所，設施有泳池、網球場及健身室等，雖然交通配套較差，屋苑附近設有43A號專線小巴接駁至屯門新墟，倘步行落山抵青山公路，有小巴及巴士往返旺角至元朗。

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記者：陳詠妍