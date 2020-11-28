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境外母企駐港公司數目10年首跌　邱騰華：與去年相若

商業 13:02 2020/11/28

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被問及外資是否對香港失去信心，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，今年境外母公司的駐港公司數目，基本與去年相若。(資料圖片)

政府統計處最新數據顯示，今年境外母公司的駐港公司數目降至9025間，按年減少0.1%，為10年來首次下跌，當中英國駐港公司大減6.7%。被問及外資是否對香港失去信心，商務及經濟發展局局長邱騰華在電台節目上表示，今年境外母公司的駐港公司數目，基本與去年相若。

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邱騰華續指，雖然有不少駐港的歐美公司於去年底至今年初，均對本港社會動盪表示憂慮，加上新冠肺炎疫情大大影響公司銷售，但樂見大部分公司今年仍繼續駐港，只會輕微調整經營策略。

對於不少國家對港區國安法實施後表達關注或憂慮，他認為，實施港區國安法是有需要，如無安穩的憲法及法治社會，外資亦會受損，希望他們將心比己，想想自己的國家是否都有國安法，本港未能就基本法第23條立法，不代表要放棄在國家安全上的憲制保障。 

他又指，本港經濟不可只依賴國家內循環，同時需要靠國際貿易，正爭取加入中日韓及東盟等亞太15國簽定的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，享受關稅減免及產地來源統一等好處。

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責任編輯：朱悅瀅

 

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