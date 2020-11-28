境外母企駐港公司數目10年首跌　邱騰華：與去年相若

▲ 被問及外資是否對香港失去信心，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，今年境外母公司的駐港公司數目，基本與去年相若。(資料圖片)

政府統計處最新數據顯示，今年境外母公司的駐港公司數目降至9025間，按年減少0.1%，為10年來首次下跌，當中英國駐港公司大減6.7%。被問及外資是否對香港失去信心，商務及經濟發展局局長邱騰華在電台節目上表示，今年境外母公司的駐港公司數目，基本與去年相若。

【施政報告2020】支援出口業港商「走出去引進來」 夥廣東省及商會推GoGBA平台

【施政報告2020】河套創科園首批樓宇料2024年底落成 科技園公司或承租深圳科創園 先助港企落戶

邱騰華續指，雖然有不少駐港的歐美公司於去年底至今年初，均對本港社會動盪表示憂慮，加上新冠肺炎疫情大大影響公司銷售，但樂見大部分公司今年仍繼續駐港，只會輕微調整經營策略。

對於不少國家對港區國安法實施後表達關注或憂慮，他認為，實施港區國安法是有需要，如無安穩的憲法及法治社會，外資亦會受損，希望他們將心比己，想想自己的國家是否都有國安法，本港未能就基本法第23條立法，不代表要放棄在國家安全上的憲制保障。

他又指，本港經濟不可只依賴國家內循環，同時需要靠國際貿易，正爭取加入中日韓及東盟等亞太15國簽定的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，享受關稅減免及產地來源統一等好處。

【施政報告2020】協助港商開拓內銷 工總料助中小企降一半成本

【消費優惠】年尾節日多優惠 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）<<<不會錯過慳錢省時的機會

責任編輯：朱悅瀅