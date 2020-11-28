【輝瑞疫苗】安排包機運送首批疫苗 等美國食藥局授權

新冠肺炎疫情全球大流行，外界憧憬新冠疫苗早日面世。美媒指美國聯合航空周五（27日）開始安排包機運送首批輝瑞（Pfizer）研發的新冠疫苗。輝瑞疫苗一經美國食物及藥物管理局（FDA）批准，料可迅速於美國各地分發。

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《華爾街日報》報道，聯合航空（United Airlines）由周五起，已安排包機運送首批輝瑞疫苗，來往比利時布魯塞爾機場和芝加哥奧黑爾機場，以支援疫苗運輸工作。

輝瑞疫苗需存放在攝氏負70度或用乾冰運送，在低溫中最多只能存放5日。輝瑞特別為存放疫苗設計專用儲存盒，盒内可放置乾冰以維持低溫環境。

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，將批准聯合航空於每班機攜帶1.5萬磅的乾冰，為平時上限的5倍。

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輝瑞上周要求美國FDA對其研發的疫苗作緊急使用授權，FDA將於12月10日召開會議決定。白宮新冠疫苗研發負責人斯拉維（Moncef Slaoui）早前表示，計劃最快於下月第二周緊急授權輝瑞疫苗，並於12月11日安排首批美國人接種輝瑞疫苗。

責任編輯：鄭錦玲