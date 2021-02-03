【新股IPO】奈雪之茶據報本季在港上市　集資最多39億元

▲ 奈雪の茶據報最快本季香港上市

內地連鎖茶飲品牌「奈雪の茶」早前傳出已委任上市負責行，籌備來港上市。最新外電報道，奈雪之茶Nayuki計劃第一季在香港上市，集資額達4億至5億美元（約31.2億至39億元）。奈雪之茶Nayuki母企去年12月已從私募基金PAG、馬雲有份成立的雲鋒資本等投資者，融資1億美元。

早前報道指「奈雪の茶」曾考慮在美國上市，但公司已轉態部署在香港上市，

香港都有「奈雪の茶」：

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首隻「手搖飲品」獨角獸

據「奈雪の茶」網頁顯示，公司創立於2015年，總部位於廣東省深圳市，主打以20至35歲年輕女性為主要客群。於2018年3月，奈雪完成A+輪投資，估值達到60億元，該輪融資由天圖資本領投，成為「手搖飲品界」的首隻獨角獸。

網頁顯示，「奈雪の茶」最新門店達500家，分布70個城市，門店均為直營，不做任何形式的加盟。於2019年，「奈雪の茶」進軍香港，於山頂開設首間分店。

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責任編輯：謝卓榮