【新股IPO】奈雪之茶已委上市負責行　計劃來港上市

▲ 據悉，奈雪の茶上市時間表仍不確定。

內地著名的連鎖茶飲品牌「喜茶（HEYTEA）」及「奈雪の茶」相繼有意來港上市。早前本地傳媒報道「奈雪の茶」正進行遴選承銷團，目前有最新進展。消息人士透露，公司已委任上市負責行，籌備來港上市。

香港都有「奈雪の茶」：

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兩位消息人士表示，公司已委任招銀為上市負責行，又提到將會再有其他承銷團加入。另一消息人士表示，來港上市計劃仍在初步階段，上市時間表及集資規模仍會出現變化。

首隻「手搖飲品」獨角獸

據「奈雪の茶」網頁顯示，公司創立於2015年，總部位於廣東省深圳市，主打以20-35歲年輕女性為主要客群。於2018年3月，奈雪完成A+輪投資，估值達到60億元，該輪融資由天圖資本領投，成為「手搖飲品界」的首隻獨角獸。

網頁顯示，截至今年2月份，「奈雪の茶」門店多達349家，門店均為直營，不做任何形式的加盟。於2019年，「奈雪の茶」進軍香港，於山頂開設首間分店。

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責任編輯：謝卓榮