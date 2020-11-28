【疫市經濟】第二期保就業計劃本月底結束 特首林鄭月娥：擔心會出現裁員結業潮

本港失業率持續高企，處於6.4%高位，學者已憂慮第二期保就業計劃於本月結束後，下月將爆發裁員及結業潮。特首林鄭月娥今早（28日）出席電合節目時也表示，擔心在政府第二期保就業計劃本月結束後，市場會出現裁員結業潮。



林鄭月娥指出，長期透過政府補貼而留住職位難以持續，故新一份《施政報告》提出創造就業，涉及環保、創科、物管、法律專業等，也有提供更多再培訓課程。對於於一些「冰封」行業如旅遊業，政府也會再提供支援，她強調政府已盡很大努力。



「保就業計劃」秘書處日前公布新一批領取第二期工資補貼的僱主名單，涉16億元，當中以香港飛機工程有限公司獲批最多補貼，達1.65億元，其次為營運香港麥當勞的MHK Restaurants Limited，獲1.38億元。



特首在《施政報告》提出「大灣區青年就業計劃」，名額 2,000個，包括400個創科職位。被問及大灣區青年就業計劃會否令香港人才流失，林鄭月娥回應指，部分行業如創科行業，在大灣區的前景較香港好，但由於兩地存在工資差距，故政府作出補貼。她也表示，明白部份香港青年不想到內地工作，但過去她到內地考察時見到不少青年在雙創基地工作，希望今次計劃能起帶頭作用。

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記者：陳詠妍