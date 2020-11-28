【英國脫歐】脫歐協議談判死綫將至　歐盟據報有意於捕漁權作讓步

英國脫歐協議談判進入最後一個月，歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）本周六（28日）將到訪英國，英歐將繼續實體脫歐談判。另外巴尼耶據報周五（27日）準備召集多個歐盟國家的漁業部長舉行會議，談論英國脫歐後的捕魚權問題，顯示雙方談判或將取得突破，外媒引述消息報道指，歐盟有意在捕魚權上讓步，不過尚未有更多細節披露。

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雙方在捕魚權問題上爭執不下，歐盟希望尋求英國脫歐後，繼續進入英國領海捕魚；英國政府則堅持必須掌握英國領海的控制權。除了捕魚權之外，雙方仍在公平競爭環境、爭端解決機制等問題上存在重大分歧。

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上周因有數名歐盟談判代表團成員確診感染新冠病毒，雙方終止面對面會談，僅以視像方式開會，阻礙有關談判的推進。英國倫敦國王學院歐洲政治與外交教授兼脫歐專家Anand Menon本周六表示，英國脫歐尚未結束，即使最終英國和歐盟能夠於過渡期結束之前達成協議，但相關談判仍將持續到2021年，甚至更長時間。

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