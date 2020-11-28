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【美國大選】選舉舞弊指控遭賓州法院駁回　特朗普陣營擬上訴至最高法院

環球政經 18:54 2020/11/28

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美國總統大選日已經過去三周，民主黨候選人拜登（Joe Biden）已經開始政權交接工作，但現任總統特朗普（Donald Trump）仍未承認敗選，其陣營亦不斷上訴，尋求改變大選結果。本周五（27日）特朗普陣營再遇挫折，其對於選舉舞弊的指控遭到賓夕法尼亞法院駁回。

美國第三巡迴上訴法院的三名法官的其中一位Stephanos Biba在判詞中寫到：「自由與公平的選舉是美國民主的命脈，任何質疑選舉不公的指控都需要具體的證據，但法庭並未見到有相關證據。」賓州政府早前已經宣布拜登以80,000張民選票的優勢領先特朗普，並於在該州勝出，因此獲得賓州的20張選舉人票。

【美國大選】特朗普：如選舉人團確認拜登獲勝　他將離開白宮【下一頁

不過周四（27日）在白宮接受記者訪問，被問及是否大選承認敗選時，特朗普回應他很難（hard）認輸，並堅稱選舉存在大範圍的舞弊行為。據報特朗普陣營將尋求向美國最高法院上訴。

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拜登 賓夕法尼亞 白宮 總統大選 美國民主黨 選舉 特朗普 美國

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