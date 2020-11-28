【美股分析】沃頓商學院教授：三大利好因素支持美股明年續升

本周五（27日）美股標普500指數、納斯達克指數雙雙突破歷史新高，道指亦保持接近3萬點的水平，未來一年在疫苗推動經濟復甦的假設下，美股走勢如何將成為市場焦點。美股長期大好友、沃頓商學院金融教授 Jeremy Siegel 認為，美股今年3月自谷底強勁反彈，勢頭有望持續到明年，惟他認為，美股長期回報可能會低於歷史平均水平。

Siegel指，未來以下三大利好因素將推動美股繼續上漲，分別是：

（1）貨幣供給大幅增加；

（2）新冠疫苗進展優於預期；

（3）美國大選結果；

【美股焦點】美國黑五網上銷額創新高 納指、標指齊破頂【下一頁】

為刺激受疫情重創的經濟，美國政府已經實施了大規模的貨幣與財政政策，令M1貨幣供給自3月來增加了44%，M1貨幣包括現金和經常帳戶餘額的總額，該指標上升代表了市場已經有充足流動性。於此同時，環球各國央行都處於低息水平，使得股票等風險資產相對更加吸引。

Siegel還稱，疫苗研發進展有突破，能夠釋放機構投資者此前積壓的流動性，並於明年經濟重啓時增加開支。再加上民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）即將出任美國總統，國會參議院有望繼續由共和黨人掌管，Siegel料拜登很難推行大規模的加稅政策，對企業盈利有利。

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