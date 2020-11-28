【男女平等】聯合國婦女署：疫情恐令性別平等倒退　女性家務負擔更加沈重

本港第四波新冠疫情來勢洶洶，疫情期間，女性承擔了更多家務活動，根據聯合國婦女署（UN Women）最新報告顯示，疫情期間，女性在家務、家庭護理等無償工作上花費了多一倍的時間，恐令性別平等倒退25年。

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在一份名為《Whose Time To Care？》的報告中，聯合國婦女署指出，儘管在疫情爆發後，男女性都花費令了更多時間在無償家務上，但女性仍是主力群體，有56%的女性認為自己增加了做家務時間，相較男性的51%為高。此外，疫情之前，全世界大約每天160億小時的無償工作中，女性本已經負擔了約75%，是男性的3倍，而疫情期間，女性進行無償工作的時間至少增加了一倍，包括家庭照顧、兒童教育、家務活動等。

聯合國婦女組織副執行主任Anita Bhatia擔憂，該組織在過去25年中所付出的努力，極有可能在過去一年消退。儘管聯合國婦女組織進行的38項調查，主要是針對中低所得國家，不過高收入國家的數據亦不同樂觀。Bhatia表示，許多婦女沒有重返職場，是她現時更為擔憂的問題。

更多女性離開職場

由於要料理家務以及照顧家人，報告指數，更多女性因為疫情離開了職場，轉為從事無償的家庭勞動。聯合國婦女組織與國家勞工組合（International Labour Organization）聯合進行的調查發現，在55個中高等收入國家中，從2019第4季度到今年第2季度，25歲以上女士的失業率由5.5%上升到7.7%；而25歲以上男士的失業率則由4.7%上升至7.1%。

另外在第二季度末，參與調查的55個中高等收入國家中，有3.2億女性失業，相比而言，男性失業人數僅得1.8億，而這一情況在拉丁美洲更為糟糕，該地區內女性失業人數從疫情前的6,600萬，上升至8,300萬，增加了1,700萬名；而男性失業人數從疫情前的2,600萬個，上升至4,000萬人，整體情況較女性更為樂觀。

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