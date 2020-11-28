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【周末好去處】D2 Place市集增社區導賞團　台灣文化市集DIY鳳梨酥

商業 11:46 2020/11/28

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本周有D2 Place帶來《Bluemart x D2 Place x 饒宗頤文化館 x Lifemart - 分手市集》，有多個有手作商品檔。（D2 Place提供圖片）

放假不能外遊，留在香港又有什麼活動？本周有D2 Place帶來《Bluemart x D2 Place x 饒宗頤文化館 x Lifemart - 分手市集》，香港市集基地主辦的台灣文化市集，可以滿足購物及玩樂的需要。

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D2 Place本周市集有手作商品檔，如「泥社 MUDLAB 」以水泥及香氣製作的手作水泥家品；「a little bit」以兔子為主題的首飾、家品等產品。場地亦有分手牆佈置，還有社區導賞團，帶你穿梭荔枝角、D2 Place、美孚及饒宗頤文化館。

至於台灣文化市集，多位檔主帶來台灣味產品，包括手工食品、天然乾果、醬料、茶葉、環保用品、手作等等，於巿集內消費滿80元即可獲得抽獎機會一次，滿160元即可獲抽獎機會兩次，如此類推。場內設台灣鳳梨酥工作坊，每位280元包所有材料和兩件製成品，本周日（29日）更有台灣移民講座。

Bluemart x D2 Place x 饒宗頤文化館 x Lifemart - 分手市集
時間：11月28－29 日 1pm－8pm
地點：D2 Place一期2樓The Space

台灣文化市集
時間：11月28日 2pm－9pm；11月29日 2pm－7pm
地點：尖沙咀 9-11號寶勒巷和益中心12樓B室

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責任編輯：朱悅瀅

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