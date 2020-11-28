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【美國大選】特朗普阻賓夕法尼亞確認拜登勝選 法院駁回

環球政治 11:24 2020/11/28

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美國大選結果幾乎塵埃落定，美國總統特朗普（Donald Trump）仍未認輸，於搖擺州賓夕法尼亞州作法律挑戰，要求阻止賓夕法尼亞州確認民主黨的拜登當選，但遭到聯邦上訴法院駁回。特朗普法律團隊計劃上訴至聯邦最高法院。

【美國大選】記者追問會否認輸 特朗普：別這樣跟總統說話 【美國大選】

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由特朗普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）率領的法律團隊，本月初表示賓夕法尼亞州各縣選舉官員，處理郵寄選票的方式不一致。特朗普團隊要求法院頒令停止該州確認選舉結果，但遭地方法院法官布蘭（Matthew Brann）於上周六（21日）駁回。

特朗普團隊其後提出上訴，質疑布蘭是否不當拒絕團隊第二次修改訴訟，同時要求重新加入早前被撤回的指控，包括聲稱其正當程序權利遭到侵犯。

【美國大選】伊萬卡拒回歸紐約名流圈 或移居新澤西州 【下一頁】

費城的美國第三巡迴上訴法院周五（27日）駁回上訴，法官比巴（Stephanos Bibas）表示，自由公正的選舉是美國民主命脈，有關選舉不公的指控嚴重，但未見具體證據。

法官更指出：

總統是由選民而非律師選出，選舉是由選舉而非訴訟要點決定。

（Voters, not lawyers, choose the President. Ballots, not briefs, decide elections.）

特朗普法律團隊成員其後於社交媒體Twitter發文，批評賓夕法尼亞州法院繼續掩蓋大規模選舉欺詐的指控，揚言會上訴至聯邦最高法院。

責任編輯：鄭錦玲

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