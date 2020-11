【美國大選】特朗普阻賓夕法尼亞確認拜登勝選 法院駁回

美國大選結果幾乎塵埃落定,美國總統特朗普(Donald Trump)仍未認輸,於搖擺州賓夕法尼亞州作法律挑戰,要求阻止賓夕法尼亞州確認民主黨的拜登當選,但遭到聯邦上訴法院駁回。特朗普法律團隊計劃上訴至聯邦最高法院。

【美國大選】記者追問會否認輸 特朗普:別這樣跟總統說話 【美國大選】

【美國大選】特朗普清洗國防委員會 基辛格等促放生中國成員被炒 【下一頁】

由特朗普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)率領的法律團隊,本月初表示賓夕法尼亞州各縣選舉官員,處理郵寄選票的方式不一致。特朗普團隊要求法院頒令停止該州確認選舉結果,但遭地方法院法官布蘭(Matthew Brann)於上周六(21日)駁回。

特朗普團隊其後提出上訴,質疑布蘭是否不當拒絕團隊第二次修改訴訟,同時要求重新加入早前被撤回的指控,包括聲稱其正當程序權利遭到侵犯。

【美國大選】伊萬卡拒回歸紐約名流圈 或移居新澤西州 【下一頁】

費城的美國第三巡迴上訴法院周五(27日)駁回上訴,法官比巴(Stephanos Bibas)表示,自由公正的選舉是美國民主命脈,有關選舉不公的指控嚴重,但未見具體證據。

法官更指出:

總統是由選民而非律師選出,選舉是由選舉而非訴訟要點決定。

(Voters, not lawyers, choose the President. Ballots, not briefs, decide elections.)