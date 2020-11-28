  • 22°C
香港時間 : 20201128日 (六) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】美國黑五網上銷額創新高　納指、標指齊破頂

股樓投資 11:37 2020/11/28

分享：

本周四（26日）是感恩節，亦是美國假日購物季的開始。根據Adobe Analytics數據，感恩節當天全美網上銷售額錄得51億美元（約395億港元），按年升21.5%，創下歷史新紀錄。該公司預期，「黑色星期五」的銷售額將錄得89億至106億美元，整體假日期間的綫上銷售額將達到1,890億美元。

【美股分析】道指首次突破三萬點　關於道指不得不知的8大要點【下一頁

周五（27日）美股亦受提振，納斯達克指數升0.9%，收市報12205點；標普500指數升0.24%，收市報3638點；道指升0.13%，收市報29910點；當中納指與標指皆創下收市新高。

值得留意的是，早前受到疫情打壓的零售相關股份加速反彈，SPDR標普零售ETF（XRT）周五升0.9%，創歷史新高；個股方面，由於疫情原因，綫上購物激增，Amazon（AMZN）升0.32%，家得寶（HD）升0.74%，ETSY（ETSY）則升逾一成。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

相關文章

【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
2020/11/21
【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
【美股分析】分析師：Snap未來5年市值將翻兩倍　有望成為下一個Facebook？
2020/11/22
【美股分析】分析師：Snap未來5年市值將翻兩倍　有望成為下一個Facebook？
【美股焦點】美股續炒經濟復甦　道指逼近三萬點大關
2020/11/24
【美股焦點】美股續炒經濟復甦　道指逼近三萬點大關
【美股分析】道指首次突破三萬點　關於道指不得不知的8大要點
2020/11/25
【美股分析】道指首次突破三萬點　關於道指不得不知的8大要點
【美股焦點】感恩節假期美股周四休市 「黑五」提早3小時收市
2020/11/26
【美股焦點】感恩節假期美股周四休市 「黑五」提早3小時收市
道瓊斯工業平均指數 零售 ETF 指數 港元 美元 銷售 Amazon 黑色星期五 美國

上一篇文章

【Mosaic慢慢砌@iM網欄】Grand Tour 潮物 行走的名信片

下一篇文章

【美股焦點】疫情衝擊業務　迪士尼擬明年裁員3.2萬人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】聞特首點名發展屯門西即洽購屯門市廣場 上車客跟業主講價至深夜 獲減價27萬入市
【樓市現象】聞特首點名發展屯門西即洽購屯門市廣場 上車客跟業主講價至深夜 獲減價27萬入市
[5G 概念股] 中國鐵塔宣布 已累積承建逾70萬座5G基站
5G 概念股] 中國鐵塔宣布 已累積承建逾70萬座5G基站
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【樓市故事】夫婦去睇大興花園兩房太太一見傾心 業主見買家「愛妻號」受感動即減價7.5%
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新　善用凹陷牆位　改廁門解決「五門歸心」問題
【樓市故事】慈母方便愛女返工急換樓 低市價6%沽荃灣中心罕有3房
【樓市故事】慈母方便愛女返工急換樓 低市價6%沽荃灣中心罕有3房