【美股焦點】美國黑五網上銷額創新高　納指、標指齊破頂

本周四（26日）是感恩節，亦是美國假日購物季的開始。根據Adobe Analytics數據，感恩節當天全美網上銷售額錄得51億美元（約395億港元），按年升21.5%，創下歷史新紀錄。該公司預期，「黑色星期五」的銷售額將錄得89億至106億美元，整體假日期間的綫上銷售額將達到1,890億美元。

【美股分析】道指首次突破三萬點 關於道指不得不知的8大要點【下一頁】

周五（27日）美股亦受提振，納斯達克指數升0.9%，收市報12205點；標普500指數升0.24%，收市報3638點；道指升0.13%，收市報29910點；當中納指與標指皆創下收市新高。

值得留意的是，早前受到疫情打壓的零售相關股份加速反彈，SPDR標普零售ETF（XRT）周五升0.9%，創歷史新高；個股方面，由於疫情原因，綫上購物激增，Amazon（AMZN）升0.32%，家得寶（HD）升0.74%，ETSY（ETSY）則升逾一成。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機