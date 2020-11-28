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美國感恩節網購銷售額51億美元創新高 按年增逾21％

股市 03:25 2020/11/28

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美國感恩節網購銷售額創新高，據Adobe Analytics數據，感恩節綫上消費者支出按年增長近22%，創下51億美元新紀錄。全美零售聯合會（National Retail Federation，NRF）估計，假日旺季銷售額將按年增長3.6%至5.2%，達到7,553億美元至7,667億美元。

Adobe Analytics分析零售網站流量和美國排名前100家綫上零售商中80家的交易。Adobe稱，其中近一半的購買活動是在智能手機上進行的。

提供路邊提貨服務的零售商網站流量轉換率提高31%，反映綫上購物、綫下提貨受到消費者歡迎。

受新冠疫情影響，包括沃爾瑪（Walmart）和Target在內的零售商，紛紛在10月中旬與亞馬遜（Amazon）Prime Day同步開啟假日大促銷，並延長「黑色星期五」原本僅持續一天的促銷活動。

NRF表示，假日旺季銷售額中更多的將是綫上銷售，並預計綫上和其他非門店銷售額將比去年增長20%至30%。

Adobe表示，預計「黑色星期五」和「網絡星期一」將是歷史上兩個最大的綫上銷售日。該公司預計，「黑色星期五」的銷售額將達到89億至106億美元，整個假日季節綫上銷售額將達到1,890億美元。

責任編輯：李勝君

沃爾瑪（Walmart，美：WMT） Amazon 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 目標百貨（Target，美：TGT） 網購平台 網上購物 疫情 零售 銷售 美國感恩節

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