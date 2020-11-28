【美股半日市】感恩節網購報捷 納指標指齊破頂 道指收市升37點

美股今日僅得半日市，大市周五高開，時值感恩節假期，交投淡靜。標指及納指收市齊破頂，道指升逾30點。美股三大指數全周升逾2%。

美股早市科技股漲幅領先，納指創即市新高。疫苗消息成為市場重點，美國總統特朗普稱疫苗下周開始交付。高盛預測明年歐美新冠疫苗接種比例很高，可能推動全球經濟迅猛回升。

截至本港今晨2時（即收市），道指報29910點，升37點或0.1%；標普500指數報3638點，升8點或0.2%，即市曾升14點至3644點新高；納指報12205點，升111點或0.9%，即市曾升141點至12236點新高。

全個星期計，道指漲2.2%；標指漲2.3%；納指漲2.9%。

本周二道指首次突破30000點里程碑，惟隨着市場情緒趨向謹慎，道指周三小幅收跌。推動本周早段美股上漲的因素，包括疫苗研發再度傳出利好、美國已正式開始政權過渡進程等。

五大科技股FAAMG（Facebook、Amazon、Apple、微軟，及Google）均有進帳，以Google升1.3%表現最好，其他4股升幅介乎0.3%至0.8%。

藥股阿斯利康（AstraZeneca，AZN）股價早段曾跌2.2%，收市持平，公司與牛津大學進行的疫苗研究方式受到質疑。本周初，白宮疫苗工作組負責人對其疫苗研究數據及有效性表示懷疑。

多隻抗疫概念股造好，諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）漲逾22%，莫德納（Moderna）漲逾16%，BioNTech漲4.8%，輝瑞（Pfizer）漲1.9%。

美國感恩節網購銷售額創新高，據Adobe Analytics數據，感恩節綫上消費者支出按年增長近22%，達到51億美元創下新紀錄。全美零售聯合會估計，假日旺季銷售額將按年增長3.6%至5.2%，達到7,553億美元至7,667億美元。

歐股周五高收，連續第四周上揚，投資者無視近期疫情加劇，憧憬明年經濟能加快復甦。

滙市方面，英國和歐盟周末恢復談判在即，約翰遜警告稱仍有重大分歧需彌合，他的表態與歐盟首席談判代表巴尼耶的說法一致。 英鎊兌歐元跌勢擴大，曾觸及一周新低，最多跌0.5%低見1.3293美元。

歐股周五高收，連續第四周上揚，投資者無視近期疫情加劇，憧憬明年經濟能加快復。德國DAX指數升0.4%，報13335點，法國CAC指數升0.6%，報5598點，英國富時100指數升0.1%，報6367點。

歐盟執委會一項調查顯示，11月歐元區經濟景氣指數7個月來首次下滑，受到第二波新冠疫情襲擊，受封鎖影響最大的服務業和零售業首當其衝。歐元區19個國家的經濟景氣指數從10月的91.1降至87.6，略高於市場預期的86.5。



責任編輯：李勝君

▲ 今年美國紐約梅西百貨的感恩節大遊行顯得冷清，因應疫情沒有向公眾開放，只能通過電視播放。 （新華社圖片）