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【業績】「天仁茗茶」代理商賓仕半年多賺近2倍息1仙　「保就業」計劃獲近1190萬

股市 23:44 2020/11/27

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「天仁茗茶」代理商賓仕半年多賺近2倍息1仙　「保就業」計劃獲近1190萬

「天仁茗茶」代理商賓仕國際 （01705） 截至9月底止 ，半年純利按年大增1.9倍至1015.8萬元，主因第一期「保就業」計劃約1190萬元的工資補貼，派中期息1仙 ，派息率約為39.4%。

期內，收益按年減少5.2%至2.5億元。毛利率下降約2.6個百分點至約18.2%。

截至9月底止，「天仁茗茶」零售網絡按年增加4間至58間。上半財年「天仁茗茶」同店銷售按年跌21.7%，飲料產品平均售價升1元至24元，每件副產品平均售價升1.1元至17.4元。

展望將來，賓仕國際指，疫情於財政年度的下半年仍未見穩定，嚴重影響香港各行各業。由於短期內市況難以恢復常態，將繼續在產品組合和市場推廣方面下工夫，以維持市場份額。另一方面，集團在業務擴張時將採取審慎態度，並將實施成本控制措施，進一步提升成本效益

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編輯：袁諾曦

香港股票 疫情 補貼 保就業 賓仕國際（01705）

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