【薪酬熱話】網民羡慕朋友月入逾3萬惹熱議　「裝修工不是人人捱到」

本港月入中位數為１.9萬元，有網民在討論區發帖，表示有朋友做裝修工，每月人工逾3萬，甚至有時可達4萬元，有車有屋，令他好羡慕，結果惹來熱議，其他網民普遍認為裝修工作相當辛苦，不是人人捱得到，正是「你睇人好，人睇你好」。

該網民以《好羡慕人地份工人工高》為題發帖，指有朋友做裝修平均月入三萬幾，有時甚至去到四萬。「有層慈雲山居屋有架二手車，雖不算有大成就但好過我呢D好多，老實説好羨慕佢搵咁多，不過佢做裝修辛苦過我好多，針無兩頭利。」

【室內設計】80後戶主擲40萬元大翻新 善用凹陷牆位 改廁門解決「五門歸心」問題 詳情請按【見下頁】

本港8大行業月入中位數比較：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

此帖一出即惹來極多回應，大多認為裝修工作及環境相當辛苦，不是人人捱得到，收入高是有原因的。有網民直言：「無得羨慕，呢啲工種你願意付出汗水/時間，都可以有呢啲人工，但問題係你承受到嗎？」，也有網民指「其實行行出狀元，大部分撈得掂嘅，都係勞力加食腦，樓主都可以研究一下自己點可以更出色」。

應屆畢業生不同行業平均入職月薪：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

其他網民回應：

裝修呢家嘢唔係個個頂到，前排屋企裝修，見佢地真係唔係講玩，好辛苦

裝修最緊要捱得，日日都要搬貨，超級體力勞動，有好多人做3個月都已經頂唔順要轉行。好多人做裝修搵到錢，但做到周身病痛，成日要睇醫生，你又唔知.......

樓主努力返工，只要慢慢改變自己，老闆會慢慢自然加你人工架。 話說我依家最遲入去做果個但我既人工加得最高果快果個，所以慢慢黎比心機，唔好做人太負面

你睇人好人睇你好啫，做裝修嗰啲，去到晚年好多肺部都有問題

人地做到殘，返屋企攪住老婆仔女喊，又有話你知？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機