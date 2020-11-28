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【周末好去處】疫情未能到外地旅遊點慶祝聖誕好? 靚媽陳凱琳：計劃一家到昂坪過綠色聖誕

理財智慧 14:00 2020/11/28

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距離聖誕節只餘下不足一個月，以往不少港人趁聖誕新年長假外遊，但今年疫情下，大家仍未能外遊。為慶祝聖誕節，除了到本港酒店Staycation、到主題樂團外，也有不少港人選擇到離島或郊外本地遊。其中位於大嶼山的昂坪360，是港人愛到的熱門旅遊景點。昂坪360特地於聖誕期間舉行「360 Winter FILAland」冬日嘉年華，充滿節日氣氛。剛剛榮升兩子之母藝人陳凱琳，近日也率先參與冬日嘉年華，更透露計劃12月帶同家人到昂坪享受聖誕家庭樂。

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昂坪360與FILA兩大品牌再度聯手，於2020年11月27日至2021年1月3日在昂坪市集舉行「360 Winter FILAland」冬日嘉年華，將FILA經典的「紅、藍、白」三色設計呈獻十大打卡玩樂點，也設有四大打卡位，結合纜車與冬日限定運動元素。遊人可以盡情在飛躍滑雪板、冰曲街頭風、飄移飛雪車及聖誕滑雪場前打卡拍照，六大攤位遊戲別具動感又刺激好玩，挑戰地壺對對碰、雪人層層疊、冰曲哥爾夫、籃球九宮格、閃電無影手及一球入洞，有機會贏取昂坪360．FILA聖誕主題禮品。

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陳凱琳日前現身昂坪360，乘搭世界十大最佳纜車旅程之一的昂坪纜車，參與「360 Winter FILAland」冬日嘉年華，率先享受一場充滿動感的冬日聖誕「感覺在飛」之旅。她表示今年去不成旅行，原本打算與家人去Staycation享受假期。但自己前來昂坪市集，第一時間已經好想帶家人一同前來。

即按下圖睇更多靚媽陳凱琳靚相：

    點擊圖片放大
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她指：「昂坪的環境好清靜、好大自然、好舒服，感覺就像在外地一樣，加上乘搭透明車底的『水晶纜車』，很有『飛』去旅行的感覺。現時大仔識跑跑走走，細仔出世後除打針外未曾出街，帶他們到昂坪可以呼吸新鮮空氣，親親大自然，過一個綠色聖誕節。」她又指，計劃12月帶同家人到昂坪享受聖誕家庭樂。

【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?，詳見【下一頁

昂坪 360 為香港重要的旅遊景點，是一個位於大嶼山並結合大自然景觀和文化探索的旅遊新體驗。昂坪纜車的總長度為 5.7 公里，主要來往東涌和昂坪。遊人抵達昂坪巿集後可參觀具文化特色的主題建築群，同時可到訪市集內提供的多項精彩餐飲、購物和娛樂設施，市集內也設有特色主題景點，包括「360 動感影院」及「與佛同行」。昂坪纜車是世界少數的雙纜索循環纜車系統，也是亞洲最大型的架空雙纜索纜車系統。旅客可在約 25 分鐘的纜車旅程中欣賞北大嶼郊野公園的自然生態、東涌灣和香港國際機場的遼闊美景。
 

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記者：陳詠妍

 

陳凱琳 Local Tour 疫情 酒店 文娛藝術 昂坪360 東涌 大嶼山 好去處

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