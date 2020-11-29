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【iM重溫】疫情令手遊業大爆發 IGG799推新遊戲攻佔女性市場

股樓投資 09:04 2020/11/29

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疫情爆發以來，為減少群眾聚集，很多人都選擇留家抗疫以保持社交距離，如此下來，打機就成了最普及又熱門的消閒娛樂，亦從而進一步拉動「宅經濟」的增長。IGG（00799）首席營運官兼執行董事許元接受本刊訪問時表示，「宅經濟」的確為遊戲行業帶來一定機遇，尤其讓公司的經典遊戲《王國紀元》月流水重拾升勢，且於7月突破6,000萬美元（約4.68億港元），創歷史新高後，在8、9月份繼續破紀錄；而公司在8月推出針對女性玩家的《奇幻書境物語》（Dress up！Time Princess）亦爆炸力驚人，他已定下第一個目標是月流水破100萬美元，並爭取成為全世界女性導向遊戲的第一名。

手機遊戲業確實是疫情下的其中一個大贏家，大眾不能外出，最好的一人消閒娛樂當然是打機。擁有逾6億註冊用戶的IGG，為全球領先的手機遊戲開發商，自然受惠其中，單從上半年業績可見，雖然收入減少，但純利按年升近88%至1.33億美元，中期利潤創集團歷史新高。董事會建議派發中期息每股25.1仙及特別息每股25.1仙，成為少數在疫市下增加派息的企業。

上半年推出14款新遊戲

IGG的全球註冊用戶約3.2億，每月活躍用戶逾1,300萬。在上半年共推出了14款新遊戲，目前正在開發的遊戲項目有40個，計劃下半年推出6款，其中女性導向遊戲《奇幻書境物語》（Dress up！Time Princess）已於8月底在全球推出。

許元提起《王國紀元》這個經典遊戲份外雀躍，皆因這個遊戲自2019年月流水已漸見回落，今年1、2月更跌到約4,300萬美元低位，但自7月以來其月流水卻創新高到約6,000萬美元，9月份預料日均流水會超過8月。他直言由於7、8月通常都是IGG全年收入的最低點，故已可估算得到今年業績的大致走勢，加上10月的國慶、11月的感恩節，以及12月的聖誕節都是銷售旺季。「所以有信心《王國紀元》在下半年，維持在6,000萬美元以上的月流水將會是一個新常態，然後會在這水平上繼續挑戰新高。」

難怪即使外界有些聲音批評IGG一直依賴已上綫5年的《王國紀元》，指公司在吃老本，久久未有爆款遊戲推出。IGG上半年來自《王國紀元》的收入佔集團整體84%，核心淨利潤為7,850萬美元。但對於這些批評許元並不完全認同，且再娓娓道來箇中原因。「有些公司確實會不斷做出一些爆款，但每個爆款遊戲大概只能維持半年就消失，收入和利潤也不見得很多。在我們角度當然也希望多推出一些爆款遊戲，所以去年及今年上半年均推出了10多款遊戲進行測試，惟在過程當中這些遊戲都未如理想。」

不過，他們似乎已發掘到最新的爆款遊戲，就是主攻女性玩家的《奇幻書境物語》，對於這個新遊戲，許元也寄予厚望，認為女性的換裝遊戲潛力和競爭力都非常大，「這款遊戲在8月28日已經在全球英文市場上綫了，每天大概增加4萬個新用戶，這數字也讓我很吃驚，所以我們很有信心，並已定下第一個目標是月流水破100萬美元。」

新遊戲料收入千萬美元

他以「增速穩健」來形容《奇幻書境物語》目前的情況，並以過去的遊戲來作對比，「當年《王國紀元》上綫首月投資了400萬美元，帶回來60萬美元的收入，另一個遊戲《王者決斷》上綫時投入了1,000萬美元，收回100萬美元；至於現在《奇幻書境物語》上綫首月預計投入大概200萬美元，相信收入很大機會能突破100萬美元。我們對這個遊戲充滿信心，下一個目標就是要衝着千萬美元的收入台階進發。」

許元指IGG最擅長是用空間換時間，所以為甚麼說不是一下子將目標定在1,000萬，而要慢慢增加呢？「因為在短時間裏，或在一個單一的語言市場裏面，如果用戶大幅度暴增的話，成本會很高。所以我們會用空間換取時間，像《王國紀元》，通過在200個國家地區，利用20種語言來實現遊戲的超長綫營運，即使過了5、6年的時間，收入仍然在向上。故在未來12個月，公司也會不斷為《奇幻書境物語》推出全新的語言版本來跑馬圈地，從而提升全球的市場份額和增長速度，如此才能讓遊戲實現一個超長的生命周期營運模式，而目標就是要成為全世界女性導向的遊戲第一名。」

細水長流延長產品周期

他進一步解釋，一個遊戲如果只針對單一市場的話，雖然市場會很大，但基本上大概6個月時間，用戶就會被掃光，遊戲的生命周期很難維持下去，大概半年至最多2年左右就會衰退，繼而慢慢被淡出遊戲界別的收入排行榜。他再以《王國紀元》來舉例說，手機APP的做法通常是在200個國家和地區，利用20種語言去運作，通過空間地域來換時間，「在美國每天可能有2萬至3萬用戶量，中國可能有1萬用戶量，德國一天有3,000、法國有2,000，這樣加起來全世界就有30萬的用戶量，從中可見在美國如此龐大的市場，我們1天才吸納3萬人，大概10年也挖不盡這些用戶，這就能看到為甚麼《王國紀元》至今的生命周期依然旺盛，且月流水能再創新高。」

的而且確，根據Sensor Tower最新推出的Game Taxonomy（遊戲分類）工具顯示，2020年第二季度，海外策略手游的總收入達到24.6億美元，按年增長26%。而美國策略手游市場收入榜前10名中，中國廠商開發作品達到7款，IGG旗下《王國紀元》升至第七。在歐洲市場中，《王國紀元》則維持排第七名。

SLG類遊戲競爭大

《王國紀元》屬於模擬類遊戲（Simulation game，SLG），能夠多年維持佳績，許元坦言除了是近期「宅經濟」帶動，公司自身的努力也不容忽視，但更重要的是他發現在SLG類別的遊戲裏，近年出現了很多競爭對手，大家除了互相撕殺之外，其實也互相幫助了大家，因會藉競爭培育市場，「現在我最大的感覺就是SLG遊戲的賽道變寬了。以前當《王國紀元》月流水做到5,800萬美元時覺得非常困難，甚至覺得已見頂，但今年突然在市場裏出現了幾款跟《王國紀元》差不多體量的遊戲，竟把市場變大了，從而帶動我們的月流水本來開始向下走之際，再闖高峰。」許元相信，按照現在的營運情況來看，《王國紀元》至少還有5年左右的生命周期；至於月流水只要下半年能站穩在6,000萬美元以上，未就有望再挑戰新高。

開發新手機APP 「Keep Clean」

IGG最耍家的當然是開發遊戲，但今年他們開拓了一個新業務，就是手機的工具APP，產品包括手機消除緩存程式「Keep Clean」。到底因何會有這個業務出現？許元表示，推出這些手機APP最主要是想跟玩家維持住一個長綫的聯繫，比如SLG類遊戲，可能有些人玩得很開心會一直在玩，但有些人因被打敗，好可能會一怒之下就把遊戲刪掉，永不再回來，這樣公司就會永遠失去了這些玩家。

「所以我們希望換一種關係，即使遊戲難再吸引到他們，也嘗試用不同的方法留住玩家，除了『Keep Clean』，也有聊天程式『Link』。許元強調，這類APP盈利很有限，公司亦不靠它來賺錢，最重要是留住玩家。或者用家在使用APP的時候，看見遊戲廣告的介紹，又會吸引到他們重新下載遊戲，重投我們的懷抱。」

「Keep Clean」為一款技術驅動和定制化的清理加速APP，幫助Android手機解決清理大垃圾文件、阻止應用在後台反復重啟、異常消耗CPU，極致解決手機空間不足、運行卡慢和發燙問題。其主要功能包括：垃圾清理、內存加速、超級省電模式、CPU降溫、一鍵檢測病毒木馬、社交應用專清、軟件管理及保障WiFi安全等。

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記者：張以正

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