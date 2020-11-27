【帶你睇靚樓】業主勁花心思打造新晉活化工廈 裝修設計靚到似甲級商廈

疫情下本港經濟大受打擊，不少企業縮減，甚至關閉於本港的辦公室。同時也有租戶紛節省成本求存，勢將加速遷出核心區，不少企業選擇由核心商業區遷至租金較低水的東九龍區。萊坊執行董事麥健偉表示：「企業的選擇可以是西遷，即是轉至長沙灣、荔枝角、荃灣等，或是向東遷，即搬至九龍灣、牛頭角及觀塘等。相對來說，東面的吸引力較西面大，因為政府於東九龍打造CB2，配套上會較完善‧區內也有不少新酒店落成，交通方面選擇也較多。」

東九龍一帶雖然有不少甲級商廈，每呎租金介乎25至35元左右。其實該區的另一個特色，是有不少活化工廈，呎租只是約19元至21元，十分吸引。麥健偉表示，活化後的工廈，租金較傳統的甲級寫字樓低出10%至20%，「其實於疫情期間，對租客而言，控制成本十分重要。活化工廈的最大特色，是物業規格不會太差，租金定位相當吸引，對於租客來說，是個不錯的選擇。」

位於觀塘偉業街158號KT One，前身為致生中心，為區內新晉活化工廈項目。該項目由擁內房背景的同創集團持有，集團於廣州及深圳開發了18個活化項目，主力對老舊建築、歷史建築重新定位、設計及改造。KT One為同創集團在香港的首個活化項目，可步行至觀塘港鐵站或牛頭角港鐵站，鄰近也附設多條巴士路綫。物業也尚算鄰近大型購物中心APM，附近也有多間餐廳及商店，購物配套齊全。

KT One入面有幾靚?

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同創集團花了近一年時間將KT One重新改造裝修，較一般活化工廈項目需時6至8個月的翻新時間為長。業主也在設計上花了很多花思，採用很多玻璃牆，成本比一般活化工廈採用磚建成的牆，建築成本高出3至4倍。KT One走精品式寫字樓路線，大廈設有9層，每層面積約4,700至4,900平方呎，樓高約3.8至4.5米。外型以玻璃幕牆設計為主，感覺時尚典雅。項目提供酒店行政商務配套空間，提供的服務包括二十四小時開放的商務休息室、會議室預約及流動電話充電等服務，給予租戶稱心及專屬的禮賓服務。

物業於今年中才正式開始招租，現時已租出兩層樓面，現時租戶包括從事物流業，以及演藝工作。另外有數層在洽租中。集團指，現時觀塘區內普遍工廈的呎租約10元水平，KT One的前身的租金水平也是差不多，惟經過活化後，其呎租已達20元以上，項目最新錄得的租賃成交位於4樓，實用面積4,900平方呎，成交呎租約22元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍